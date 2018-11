Aktiestatus: NKT belønnes for rekordordre i overvejende grønt marked

En rekordordre til NKT er mandag formiddag med til at gøre kabelproducenten til en af de mest stigende aktier på det danske marked, som er overvejende positivt.For det danske eliteindeks, C25, er der tale om en stigning på 1 pct. til 1042,81. Samtidig er der plusser på mellem 1,1 og 1,4 pct. for de ledende indeks på børserne i England, Tyskland og Frankrig.En medvirkende årsag til den gode stemning på aktiemarkederne kan være søndagens godkendelse af udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring for Storbritanniens udtræden af EU - også kendt som brexit. Herefter skal aftalen godkendes i det britiske parlament og i Europa-Parlamentet, før den træder i kraft.Blandt de danske selskaber er der mandag særligt fokus på NKT, der stiger 9,9 pct. til 99,85 kr. Søndag kunne selskabet oplyse om en rekordstor ordre på omkring 300 mio. euro - svarende til 2,2 mia. kr. - til det tyske havvindmølleprojekt Ostwind 2.Kablerne skal produceres på NKT's fabrikker i Karlskrona og Köln fra 2020 og vil dermed ikke bidrage til 2019, som NKT for nylig advarede om bliver endnu værre end 2018.AMBU FORTSÆTTER OPTUROgså Ambu nyder positiv interesse og stiger 0,9 pct. til 134,40 kr. Det følger efter flere dage med kursstigninger, som blev indledt 21. november, hvor det kom frem, at topchef Lars Marcher havde købt yderligere aktier i medicoselskabet for 3 mio. kr. - Det viser på mange måder, at ledelsen tror på selskabet og potentialet og samtidig synes, at aktiekursen er nået ned i et niveau, hvor den måske ikke matcher potentialet, siger analytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.Novo Nordisk stiger 2 pct. til 303,05 kr., efter at medicinalvirksomheden fredag kunne fremvise positive data fra det sidste af i alt ti studier i fase 3-programmet Pioneer.Programmet har haft til hensigt at sikre den nødvendige dokumentation til at understøtte en markedsføringsgodkendelse til diabetespillen oral Semaglutid.Oven på fredagens positive data har den norske investeringsbank Pareto hævet anbefalingen af Novo-aktien til "køb" fra "hold", samtidig med at kursmålet skrues op med 30 kr. til 340 kr.GN OG WDH FALDER SAMMENI den kedelige ende af det danske eliteindeks ligger høreapparatselskaberne GN Group og William Demant Holding med fald på henholdsvis 4,7 pct. til 240,10 kr. og 1,6 pct. til 194,90 kr.Mandag er der ingen nyheder fremme omkring de to selskaber, men de har på det seneste været noget svingende efter et ellers positivt 2018 målt på aktiekursen.Mandag er der desuden en smule oprejsning til til fredagens helt store prygelknabe på det danske aktiemarked, Rockwool.Fredag faldt isoleringsselskabets aktie 14 pct. efter et regnskab, hvor marginerne endte lidt lavere end ventet, og forventningerne til årets indtjeningsevne blev fastholdt.Efterfølgende har Danske Bank skåret sit kursmål for aktien til 2400 kr. fra 3000 kr. og fastholdt købsanbefalingen. Mandag stiger Rockwool-aktien 0,8 pct. til 1843 kr./ritzau/FINANS