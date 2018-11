Kabelproducenten NKT har søndag offentliggjort sin største offshoreordre nogensinde, og det tager investorerne godt imod mandag. Aktien sendes således op med 6,1 pct. til 96,40 kr.Ordren lyder på 270 kilometer offshore-stærkstrømskabel af typen AC XLPE og cirka 8 kilometer onshore af samme type til det tyske havvindmølleprojekt Ostwind 2.Prisen lyder på 300 mio. euro, svarende til 2,2 mia. kr., hvilket bringer NKT's samlede ordreindgang op på 800 mio. euro i årets anden halvdel.Det danske eliteindeks, C25, stiger med 1 pct. fra åbningen til 1042,70. Kun to af indeksets 25 aktier - William Demant Holding og GN Store Nord - er i rødt. GN-aktien ligger nederst med et fald på 1,2 pct. til 248,90 kr. uden selskabsspecifikt nyt.AMBU ENDNU ENGANG I TOPPENI toppen af det danske eliteindeks er Ambu endnu engang at finde. Kursen lyder nu på 136,50 kr. efter en stigning på 2,5 pct. mandag morgen i de første handler. Selskabet har været inde i en god stime de sidste tre afsluttede handelsdage, hvor der er lagt 19,2 pct. til aktiekursen. Stigningerne blev indledt onsdag, hvor topchef Lars Marcher købte yderligere aktier i selskabet.Novo Nordisk-aktien har også medvind mandag, hvor den stiger med 1,9 pct. til 302,65 kr. Medicinalkoncernen har fredag præsenteret data fra fase 3-studiet Pioneer 6 med oral Semaglutid, hvorfor selskabet igen er i fokus.Studiet viste en overbevisende reduktion i hjertekar-dødeligheden hos type 2-diabetikere.Medicinalkoncernen har ligeledes fået løftet sin anbefaling af norske Pareto til "køb" fra "hold" efter studiet, mens der er blevet lagt 30 kr. til kursmålet, så det lyder på 340 kr.Mærsk-aktierne ligger også fra i positivt farvand mandag. A-aktien stiger 0,8 pct. til 8365 kr., mens B-aktien lægger 0,9 pct. til og koster 8944 kr.Den franske konkurrent CMA CGM kom fredag med regnskab, der nok viste en toplinjevækst, men hvor driftsindtjeningen bakkede på grund af stigende udgifter til brændstof.NYT FRA FODBOLDDANMARKUden for det danske eliteindeks er aktierne i Parken mandag i god gænge. Fodboldklubben FCK vandt søndag 2-1 på hjemmebane over FCM og er nu alene i front i den danske superliga. Aktien stiger med 2,9 pct. til 77,80 kr. AaB har mandag meddelt, at samarbejdet med cheftræner Morten Wieghorst er blevet afbrudt. Det får dog ikke aktien til at reagere - den ligger således uændret til en pris på 115 kr.Også NNIT har mandag leveret nyt til investorerne. Selskabet har således vundet en kontrakt hos Sund & Bælt-koncernen. Aktien stiger med 0,8 pct. til 185 kr.Senere mandag ventes der at komme regnskab fra Bording, der præsenterer regnskab for årets tredje kvartal. Bording venter i 2018 en omsætning på cirka 670 mio. kr. og et EBITDA-resultat på omkring 45 mio. kr. En aktie i selskabet koster 620 kr./ritzau/FINANS