Råvarer: Oliepriserne stabiliseres efter fredagens styrtdyk

Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger igen mandag efter fredagens fald på næsten 8 pct. Trods stigningen er priserne fortsat under pres med udsigt til overproduktion i 2019.



Prisen på guld stiger, mens kobberprisen falder.



Mandagens stabilisering af oliepriserne kan dog ikke opveje fredagens intense frasalg af aktiver, der allerede er blevet døbt "Black Friday", skriver Reuters.



Det fortsatte pres på oliepriserne er, ifølge Reuters, fortsat karakteriseret ved stigende globale olielagre og nedsat økonomisk vækst i de finansielle markeder, der tilsammen peger i retning af et produktionsoverskud i 2019.



Handelskrigen mellem verdens to største olieforbrugende lande, USA og Kina, er en af de medvirkende faktorer til den nedsatte globale efterspørgsel. Den amerikanske storbank JPMorgan venter, at USA intensiverer handelskrigen og pålægger 25 pct. told på alt kinesisk import i starten af 2019, skriver Reuters.



Med udsigten til overproduktion overvejer organisationen for olieeksporterende lande, Opec, på et møde 6. december at reducere udbuddet med 1,4 mio. tønder om dagen.



"Vi forventer, at Opec vil skabe balance i markedet i 2019 og få en aftale på plads, der kan reducere udbuddet af olie med en tredjedel," skriver Martijn Rats og Amy Sergeant, der er råvarestrateger i Morgan Stanley, ifølge Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 59,70 dollar mod 58,67 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 50,94 dollar mod 50,86 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1224,56 dollar mod 1222,96 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6183,50 dollar mod 6197,50 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS