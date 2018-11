Aktier: Fjernøsten indleder ugen i forrygende form

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng +1,7 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,5 Taiwan Taiex +0,9 Sydkoreas Kospi +1,2 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,9 Sydney ASX 200 -0,8

De asiatiske aktiemarkeder er i forrygende form mandag trods fald på Wall Street inden weekenden. Håb om en solid amerikansk start på julesalget spirer trods vigende oliepriser og spredte bekymringer over dæmpende udsigter for verdensøkonomien.Samtidig ser investorer forsigtigt frem til fredagens topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Kinas præsident, Xi Jinping, i kulisserne af G-20 mødet i Buenos Aires, hvor handelskrigen mellem de økonomiske supermagter måske kan finde en ny drejning."Topmødet mellem USA og Kina er den største begivenhed i resten af året," vurderer chefstrateg Nobuhiko Kuramochi fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan stiger 0,7 pct. med støtte fra både Hong Kong, Taiwan og Sydkorea.I Japan er investorerne tilbage efter den lange weekend, og Nikkei-indekset stiger 0,6 pct., mens det brede Topix-indeks øger 0,1 pct.Investorerne i Kina er generelt positive, og det sender Shanghai Composite op med 0,3 pct., mens CSI 300-indekset ligger med et plus på 0,5 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig med hele 1,7 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,6-0,8 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS