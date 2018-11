Råvarer: Rekordhøj global olieproduktion sænker priserne

Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder fredag til det laveste niveau i år med udsigt til et globalt produktionsoverskud kombineret med tvivlsomme økonomiske udsigter.



Prisen på guld stiger, mens kobberprisen falder.



Den globale olieproduktion stiger til det højeste niveau i år, og amerikanske olielagre når nye højder og presser priserne yderligere. USA, Rusland og Saudi-Arabien i øjeblikket for mere end en tredjedel af verdens olieproduktion - omkring 100 mio. tønder om dagen, skriver Reuters.



Med det voldsomme olieprisfald er prisvolatiliteten på Brent- og WTI-olie ifølge Reuters, steget til et niveau, der sidst blev set i 2016.



Organisationen for olieeksporterende lande, Opec, er bekymret for udsigterne og den saudiske energiminister, Khalid al-Falih, udtalte torsdag, at landet fortsat vil arbejde for et mere balanceret marked og derfor overvejer at vedtage en produktionsnedsættelse på 1,4 mio. tønder om dagen ved det kommende Opec-møde den 6. december.



"Vi vil ikke lade markedet blive uroligt, men vi gør det samtidigt klart, at det ikke er i nogens interesse at skabe et overskud, som det vi så for et par år siden," sagde Khalid al-Falih til Reuters.



Ifølge den amerikanske bank Morgan Stanley er der stor chance for, at Opec når til enighed og formår at balancere markedet nogenlunde i 2019, skriver Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 61,94 dollar mod 63,12 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,28 dollar mod 54,13 dollar torsdag eftermiddag.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1228,40 dollar mod 1227,69 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6237 dollar mod 6267 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS