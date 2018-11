Aktier: Asiatiske kursfald i japansk fravær

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -1,8 China CSI 300 -1,6 Taiwan Taiex -0,5 Sydkoreas Kospi -1,0 Indiens BSE Sensex Lukket Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 +0,4

Opdateret 7.01De asiatiske aktiemarkeder ligger med kursfald i samtlige markeder fredag, hvor de japanske investorer er fraværende grundet en lokal helligdag.Til gengæld rammes de kinesiske aktiemarkeder af skepsis over, om der vil blive indgået en aftale på mødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Kinas præsident, Xi Jinping, under topmødet i G20 i Buenos Aires i næste uge.Samtidig er investorerne bekymrede for Kinas økonomiske vækst."Økonomien er i en nedadgående cyklus. Friske likvider ønsker ikke at komme ind i markedet, mens mange foruroligende investorer ønsker at slippe ud af det," siger investorrådgiver Li Bing fra kinesiske Xiangcai Securities ifølge Reuters.Shanghai Composite falder 1,8 pct., mens CSI 300-indekset dropper 1,6 pct. Hongkongs Hang Seng-indeks dykker mere beskedne 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,5 pct., og Kospi-indekset i Seoul falder 1,0 pct., mens Singapores Strait Times-indeks stiger 0,1 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et plus på 0,4 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,4-0,6 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Status quo i helligdagspræget marked Indeksværdi klokken 06.25./ritzau/FINANS