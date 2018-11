Aktiestatus: Unibrew trodser dårlig stemning efter konference og opjustering

Relateret indhold Aktieordbog

En opjustering fra Royal Unibrew, og en opjustering af anbefalingen af bryggeriet fra Danske Bank, sender aktierne i bryggerikoncernen til tops i C25, der ellers har en rød dag. Også Ambu stiger for anden dag i træk, efter at Sydbank torsdag indledte dækning af aktien med anbefalingen "køb".



Samlet ligger C25-indekset med et fald på 0,3 pct. i indeks 1013,5 torsdag middag med ni aktier i plus.



- Der er bortset fra Unibrew ikke de store nyheder, og omsætningen er begrænset lige som aktiviteten, påpeger afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen over for Ritzau Finans.



Generelt vurderer han, at brexit og Italien fortsat tynger humørbarometeret på børserne.



Generelt er der en rolig dag med afdæmpet aktivitet i udsigt i lyset af, at mange amerikanere allerede er gået på weekend op til thanksgiving torsdag, hvor markederne er lukkede, og black friday, der er halv lukkedag på markederne.



Royal Unibrew opjusterede sine forventninger onsdag i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal. Det er fjerde gang i år, at bryggeriet opjusterer. Baggrunden denne gang var den varme sommer, som har ført til flere tørstige kunder, men koncernen fremhævede også øgede markedsandele som forklaring.



Michael Vitfell-Rasmussen, der dækker selskabet som analytiker hos ABG Sundal Collier, kalder udviklingen på toplinjen for "meget, meget stærk", mens bundlinjen blot udviklede sig på linje med analytikerens og markedets forventninger.



- Nu kigger vi fremad. Det er rigtig, rigtig svært at vokse på baggrund af sådanne vækstrater, som Unibrew har haft i 2018, så 2019 bliver da svært, siger han.



Anderledes optimistisk er Danske Bank, der efter regnskabet løfter anbefalingen til "køb" fra "hold". Finanshuset Bryan Garnier har løftet kursmålet med en halvtredser til 500 kr. Unibrew stiger 2,4 pct. til 481,20 kr.



Ambu steg onsdag 6,5 pct. efter en positiv anbefaling fra Sydbank. Torsdag fortsætter den med en stigning på 1,9 pct. til 121,10 kr.



I C25-bunden ligger aktier i Lundbeck, Novozymes og Ørsted uden væsentligt selskabsnyt. De falder 1,2-1,6 pct.



SKIDT NYT TIL SANTA FE



Uden for C25 er der skidt nyt til resterne af gode gamle hæderkronede ØK, Santa Fe Group, der må se kursen falde med 17,5 pct. til 9,86 kr. Onsdag faldt aktien i samme størrelsesorden. Aktierne handler i det laveste niveau siden november 1998, da kursen også var under 10 kr.



Selskabet er på forsiden af Børsen med en overskrift, der lyder "topchef: Vi er absolut i krise". Det er ikke det stof kursstigninger er gjort af.



Det er også første dag for, at bankfamilien på børsen har fået et nyt medlem. Det første dag for Den Jyske Sparekasse som børsnoteret. Der er ikke udbudt nye aktier i forbindelse med børsnoteringen, da sparekassen i juni blev omdannet til et sparekasseaktieselskab, hvorved de tidligere garanter blev aktionærer.



En aktie koster 85 kr. torsdag middag.



JPMorgan har været ude med riven efter NKT, der trods det stiger 5 pct. til 83,50 kr. Kabelproducenten har fået mere end halveret sit kursmål af JPMorgan fra 190 kr. til 80 kr., mens den neutrale anbefaling fastholdes, fremgår det af data fra Bloomberg.



/ritzau/FINANS