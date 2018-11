Aktieåbning: Unibrew stiger i rødt marked

Relateret indhold Aktieordbog

En opjustering fra bryggeriet Royal Unibrew giver selskabet medvind i de første handler torsdag. I regnskabet for tredje kvartal, der blev offentliggjort onsdag aften, er det den varme sommer, som investorerne kan lune sig på her i november.



Aktien startede dagen ud med at stige med 1,3 pct. - men efter ti minutters handel er udviklingen vendt til et fald på 0,2 pct. til 471,40 kr.



Michael Vitfell-Rasmussen, der dækker selskabet som analytiker hos ABG Sundal Collier, kalder udviklingen på toplinjen for "meget, meget stærk", mens bundlinjen blot udviklede sig på linje med analytikerens og markedets forventninger.



- Nu kigger vi fremad. Det er rigtig, rigtig svært at vokse på baggrund af sådanne vækstrater, som Unibrew har haft i 2018, så 2019 bliver da svært, siger Michael Vitfell-Rasmussen, der ikke venter dramatiske udsving i aktiekursen torsdag.



Generelt har der været lagt op til en rolig åbning torsdag morgen på aktiemarkedet samt en afdæmpet aktivitet i lyset af, at mange amerikanere allerede er gået på weekend op til thanksgiving og black friday.



Samlet ligger C25-indekset med et fald på 0,3 pct. i indeks 1014,2 torsdag morgen.



UNIBREW MED FJERDE OPJUSTERING



Royal Unibrew opjusterede sine forventninger onsdag i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal. Det er fjerde gang i år, at bryggeriet opjusterer. Baggrunden denne gang var den varme sommer, som har ført til flere tørstige kunder, men koncernen fremhævede også øgede markedsandele som en forklaring.



Bryggeriet venter nu en omsætning på 7200-7300 mio. kr. samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 1660-1685 mio. kr. Driftsresultatet (EBIT) ventes desuden nu at blive 1315-1340 mio. kr.



De tidligere forventninger var en omsætning på 7000 til 7200 mio. kr., et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på mellem 1625 og 1675 mio. kr., mens EBIT-resultatet var ventet at ramme 1275-1325 mio. kr.



Nettoomsætningen voksede i tredje kvartal med 25 pct. til 2106 mio. kr. fra 1686 mio. kr. i samme periode af 2017. Fremgangen skyldes organisk vækst såvel som bidrag fra tilkøbte forretninger. Den organiske vækst står for 10 pct., mens opkøb bidrager med 6 pct. i form af indtægter på 288 mio. kr. fra Terme di Crodo og Etablissement Geyer Fréres.



Bryan Garnier har løftet kursmålet til 500 kr. mod 450 kr., mens den seneste anbefaling på bryggeriaktien lød på "neutral", skriver Reuters.



Af nyt kan nævnes, at Nordea har fået hævet kursmålet af den amerikanske storbank JPMorgan til 68,85 kr. fra 62,59 kr., mens anbefalingen er løftet til "overvægt" fra "neutral". Det viser data hos Bloomberg.



En aktie i Nordea stiger 0,8 pct. torsdag morgen til 58,18 kr.



NYT MEDLEM PÅ BØRSEN



Blandt sidepapirerne er torsdag første dag for Den Jyske Sparekasse som børsnoteret. Der er ikke udbudt nye aktier i forbindelse med børsnoteringen, da Den Jyske Sparekasse i juni blev omdannet til et sparekasseaktieselskab, hvorved de tidligere garanter blev aktionærer.



En aktie koster 85 kr. torsdag morgen.



Og så har Danske Bank købt op i Bang & Olufsen og går nu under betegnelsen storaktionær. Banken ejer nu 5,08 pct. af de samlede stemmerettigheder.



En B&O-aktie stiger 0,9 pct. til 131,20 kr.



JPMorgan har været ude med riven efter NKT, der stiger 2,5 pct. til 81,45 kr. Kabelproducenten har fået mere end halveret sit kursmål af JPMorgan fra 190 kr. til 80 kr., mens den neutrale anbefaling fastholdes, fremgår det af data fra Bloomberg.



Santa Fes topchef i resterne af det tidligere hæderkronede Østasiatisk Kompagni (ØK), Martin Thaysen, erkender i Børsen, at selskabet er i krise, og at han har undervurderet opgavens omfang, da han kom til i 2015.



En aktie i Santa Fe blev 17 pct. mindre værd onsdag og torsdag fortsætter nedturen med et fald på 6,7 pct. til 11,15 kr.



/ritzau/FINANS