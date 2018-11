Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger torsdag. Det sker, på trods af at de amerikanske olielagre er steget til det højeste niveau i år. Samtidig afventer investorerne, at Opec vil skære ned i sin olieproduktion. Guld- og kobberpriserne stiger en anelse.



Oliepriserne faldt ved amerikansk lukketid på grund af de stigende olielagre, mens forhåbningerne om Opec-nedskæringer understøttede prisen.



De amerikanske olielagre steg i uge 46 med 4,9 mio. tønder olie til 446,9 mio. tønder, viser tal fra det amerikanske energiministerium, EIA. Det er ifølge Reuters det højeste niveau siden december 2017.



I uge 46 producerede USA 11,7 mio. tønder olie om dagen, fortæller EIA.



- Tal fra de amerikanske olielagre viste fortsat en markant ophobning, hvilket kommer som følge af den fortsat rekordhøje amerikanske olieproduktion, siger Stephen Innes, der er handelschef i Oanda, til Reuters.



Analytikere frygter ifølge Reuters, at oliemarkedet - på trods af høj produktion på verdensplan - ikke har tilstrækkelige reserver i tilfælde af uforudsete forsyningsproblemer.



Af frygt for overflod af olie overvejer organisationen for olieeksporterende lande, Opec, til gengæld at skære i olieproduktionen ved organisationens næste møde den 6. december. Det ventes, at blandt andet Iran vil modsætte sig nedskæringerne.



William O'Loughlin, der er investeringsanalytiker i Rivkin Securities, siger til Reuters, at selv om Opec og Rusland overvejer produktionsnedskæringer, er det ikke sikkert, at alle parter er enige i forslaget.



Investeringsanalytikeren tilføjer, at selv om Saudi-Arabien har givet udtryk for en nedskæring, bør der trædes varsomt for ikke at provokere USA og den amerikanske præsident, Donald Trump, der før har ønsket lavere Opec-oliepriser gennem højere produktion.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 63,27 dollar mod 62,95 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 54,47 dollar mod 54,40 dollar onsdag eftermiddag.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1227,71 dollar mod 1225,68 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6239 dollar mod 6233 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS