Valuta: Dollar vender tilbage til udgangspunktet

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar blev styrket efter dansk børslukketid onsdag, men ved morgentiden torsdag er stigningerne spist igen.



Større appetit på risiko - som afspejlet i stigende aktier i Asien og på futures-markedet i Europa og USA - er med til at fjerne behovet for dollar som "sikker havn", skriver Reuters.



Samtidig er likviditeten i dollar lavere end normalt som optræk til thanksgiving-fejringen, der betyder lukkede markeder i USA torsdag og en halv handelsdag fredag, som mange bruger som anledning til at holde lang weekend.



Desuden er håb om en løsning på den italienske budgetkonflikt med EU med til at holde hånden under euro.



Euro koster torsdag morgen 1,1396 dollar og 128,77 yen, mens en dollar står i 112,99 yen. Onsdag ved 17-tiden kostede en euro 1,1394 dollar og 128,76 yen, mens en dollar kostede 112,98 yen, så bevægelserne er samlet set minimale, selv om eksempelvis euro nattens løb var nede at røre en kurs på 1,1381 dollar.



Thanksgiving-markeringen er med til at give en næsten tom nøgletalskalender torsdag, hvor kun tal for eurozonens forbrugertillid bør tiltrække sig opmærksomhed.



/ritzau/FINANS