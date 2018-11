Aktier: Blandet Asien - thanksgiving giver lavere volume

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng +0,0 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 +0,9

De asiatiske markeder viser små tegn på stabilisering torsdag efter et lille rebound i de amerikanske energi- og techaktier onsdag, på en dag hvor volumen er under gennemsnittet på grund af helligdagen thanksgiving i USA.Analytikere advarer dog ifølge Reuters om, at det lunkne rebound på Wall Street onsdag ikke skal opfattes som et forvarsel om starten på en bedring fra det nylige blodbad på de globale markeder.Følelsen blandt investorerne er således stadig sårbar efter den volatilitet, som har ramt markederne siden oktober, mens organisationen OECD har advaret om, at den globale økonomi har peaket og står over for en afmatning med den amerikanske præsidents, Donald Trumps, handelskrig og strammere pengepolitikker."Det her var et halvhjertet rally til at starte med," siger Shane Oliver, der er ansvarlig for investeringsstrategi hos AMP Capital i Sydney, til Reuters."Investorerne er stadig varsomme omkring, hvorvidt de vil se fremtidige lavpunkter, fordi de problemer, som drev den nylige korrektion, ikke har spredt sig endnu."Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod en stigning på 0,5 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et plus på 0,6 pct.Det australske ASX-200-indeks stiger med 0,9 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i minus med 0,1 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder 0,4 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en tilbagegang på henholdsvis 0,6 og 0,8 pct.Hang Seng i Hongkong ligger stort set fladt med et plus på 0,04 pct.Indeksværdi klokken 06.10./ritzau/FINANS