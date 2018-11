Råvarer: Olieprisen genvinder lidt efter store tab

Relateret indhold Artikler

Efter tirsdagens store fald genvinder oliepriserne onsdag morgen lidt af det tabte, omend priserne fortsætter med at ligge i de laveste niveauer længe.



Onsdag skal der 63,62 dollar til at købe en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, mod 62,53 dollar tirsdag. Samtidig skal der 54,40 dollar til at købe en tønde af den amerikanske WTI-olie onsdag mod 53,43 dollar tirsdag.



I løbet af tirsdagen bakkede priserne for Brent- og WTI-olien imidlertid med henholdsvis 6,4 pct. og 6,6 pct. Prisfaldet skyldtes, at investorerne ikke vurderer, at ventede produktionsnedskæringer vil være tilstrækkeligt til at gøre noget ved overudbuddet i markedet. Hertil bidrog uroen på aktiemarkedet, der indikerer øget frygt for den økonomiske vækst.



"Jeg tror, vi vil se et risk-off marked. Det vil ikke være overraskende at se nye lave niveauer i handlen med olie, hvis de amerikanske olielagre igen stiger," siger Tariq Zahir, råvarehandler hos Tyche Capital Advisors LLC, til Bloomberg News.



De amerikanske olielagre er vokset hver af de seneste otte uger, senest med mere end 10 mio. tønder råolie forrige uge, og analytikerne regner ifølge Bloomberg News med, at der igen i sidste uge skete en yderligere opbygning på 2,9 mio. tønder, hvilket handlerne vil få syn for sagen om onsdag.



Opec-landene med Saudi-Arabien i spidsen ventes at vedtage at skære olieproduktionen på sit møde 6. december med mellem 1,0 og 1,4 mio. tønder om dagen. Organisationens egne analyser viser, at der på grund af opbremsende global vækst er udsigt til, at Opecs egen produktion til næste år vil være 1,4 mio. tønder højere end efterspørgslen.



En af udfordringerne for oliemarkedet er, at man havde ventet, at amerikanske sanktioner mod Iran ville medføre, at landets 2 mio. daglige tønder ville forsvinde fra oliemarkedet. USA endte dog med midlertidigt at tillade otte lande, herunder Irans største oliekunder som Indien, Kina og Tyrkiet, fortsat at importere fra Iran. Derfor er den største del af de 2 mio. tønder ikke forsvundet fra udbudssiden.



Netop spekulationerne om Irans produktion, koblet med Venezuelas produktionsvanskeligheder, var med til at drive olieprisen op med mere end 25 pct. tidligere i år, da prisen toppede i år i oktober.



På markedet for ædelmetaller koster en troy ounce guld onsdag 1221,15 dollar mod 1221,50 dollar tirsdag. Og på markedet for industrimetaller skal der onsdag 6185 dollar til at købe et ton kobber mod 6173 dollar tirsdag.



