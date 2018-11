Valuta: Dollar stiger fra laveste niveau i to uger

Relateret indhold Artikler

Dollar nød i nattens løb godt af, at investorerne smed mere risikofyldte aktiver - aktier - ud til fordel for den sikkerhed, der trods alt er i den likvide amerikanske valuta.



Stigende frygt for svagere økonomisk vækst og frygt for at enden ikke er nær på den kinesisk-amerikanske handelskrig sender dollar op, forklarer Reuters.



Der skal onsdag morgen 1,1377 dollar til at købe en euro mod 1,1410 dollar ved dansk lukketid tirsdag kl. 17. Også over for den japanske yen er dollar styrket, da der skal 112,89 yen til at købe en dollar onsdag morgen mod 112,63 yen tirsdag kl. 17.



Dollar har været under pres den seneste uges tid grundet forsigtige og afdæmpede kommentarer fra centrale personer i den amerikanske centralbank og relativt skuffende nøgletal for den amerikanske økonomi, der har fået markedet til at tro at den amerikanske centralbank sænker hastigheden i bankens rentenedsættelser. Tirsdag nåede dollar det svageste niveau i et par uger.



"Lige nu har dollar indtaget sin plads som "sikker havn" og outperformer mod andre valutaer over en bred kam," siger valutastrateg Rodrigo Catril i NAB i en kommentar til Reuters.



Udsigten til og troen på, at den amerikanske centralbank hæver renten på sit decembermøde vurderes af analytikere til at ville styrke dollar på kort sigt.



At den japanske valuta, der også har status som "sikker havn" ikke er styrket, skyldes ifølge analytikere, at japanske investorer har beholdt deres investeringer i USA og på andre udenlandske markeder og ikke taget pengene hjem til Japan.



/ritzau/FINANS