Aktier: Asien følger Wall Streets takt med generelle kursfald

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -0,5 Indiens BSE Sensex -0,7 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 -0,5

Der er generelle kursfald på de asiatiske aktiemarkeder onsdag, og dermed følger investorerne takterne fra Wall Street tirsdag, hvor der ligeledes var udsalg i de risikovægtede aktiver.Den aktuelle nervøsitet i de finansielle markeder kommer mere end en uge før, at USA's præsident, Donald Trump, ventes at mødes med sin kinesiske ditto, Xi Jinping, for at diskutere de to landes handelskonflikt.Op til det forventede møde har begge lande dog været ude med skarpe meldinger mod hinanden, og det samme var tilfældet tirsdag, hvor amerikanske repræsentanter ifølge Bloomberg News nok en gang beskyldte den kinesiske regering for at støtte op om et tyveri af immaterielle rettigheder.Ydermere har Donald Trump igen været ude med riven efter den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som han mener er skyld i den igangværende markedsuro, fordi banken er "et problem" og presser på for lavere rentesatser.De forhold var tirsdag med til at give indeksfald på mellem 1,7 og 2,2 pct. på Wall Street.Mere nådigt slipper de ledende japanske indeks onsdag, hvor Nikkei-indekset falder 0,3 pct., mens Topix-indekset dykker med 0,6 pct.I Kina bakker Shanghai Composite-indekset 0,1 pct., samtidig med at CSI 300-indekset vinder 0,1 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks taber 0,2 pct.På de øvrige markeder stiger Taiwans Taiex-indeks med 0,1 pct., mens Kospi-indekset i Seoul falder 0,5 pct., og Singapores Strait Times-indeks går op med 0,4 pct. Endelig taber Sydneys ASX-indeks 0,5 pct.Indeksværdi klokken 06.00./ritzau/FINANS