Valuta: Statisk marked med mange ubekendte faktorer

Valutamarkedet er statisk tirsdag morgen, hvor markedsdeltagerne fokuserer på kommentarer fra Federal Reserves topfolk, der de seneste dage har indikeret nylig opstået bekymring for de globale udsigter, mens svage data i USA har rejst spørgsmål om, hvorvidt den amerikanske centralbank vil bremse eller udskyde de planlagte renteforhøjelser.



Sent mandag pointerede den magtfulde New York Fed-chef, John Williams, at renteforhøjelser hænger sammen med udviklingen i økonomien.



"Vi vil sandsynligvis hæve renten en smule, men det skal ses i sammenhæng med en meget stærk økonomi."



John Williams bemærkede samtidig, at Fed ikke kører på et cruise control og vil tilpasse pengepolitikken for at fastholde økonomiens styrke med en samtidig lav inflation.



I sidste uge gav bemærkninger fra Feds vicechef, Richard Clarida, og chefen for Dallas Fed, Robert Kaplan, anledning til bekymringer over en potentiel global afmatning, der har fået investorerne til at vurderer, at renteforhøjelses-cyklussen er ved at være til ende, selv om Fed-topfolk stadig signalerer flere renteforhøjelser.



Det har giver fald i renten på T-bondmarkedet, hvor den tiårige rente nu er 3,06 pct. og den toårige rente er på 2,79 pct. mod 3,25 pct. og 2,97 pct. for mindre end to uger siden.



Renteforhøjelser er stadig på dagsordenen



Økonomerne forventer dog stadig, at Fed vil hæve renten igen næste måned og tre gange næste år, men et stort flertal vurderer, at risikoen ligger i en reduktion af tempoet i stigningerne.



Og med tegn på stigende afkøling af den amerikanske økonomiske højtrykskedel, som da stemningen blandt US homebuilders senest viste det stejleste fald på en enkelt måned i over fire et halvt år, tyder det på, at stigende låneomkostninger presser den vigtige ejendomssektor.



Det får Goldman Sachs til at forudsige en svækkelse af dollar på op til 6 pct. over for de andre store valutaer.



Yen-styrkelse er ovre



Japanske yen er i fokus som sikker havn i et miljø, hvor aktiekurserne igen viser vintervejen, selv om mange analytikere tror, at yderligere styrkelse af yen er usandsynlig.



"Vi ser ikke de japanske investorer på tilbagetog fra USA eller andre udenlandske markeder. Data for pengestrømme viser, at Japan forsat er tæt på at være "fuldt investeret" i udlandet. Det giver støtte til dollar/yen," siger valutachef Ray Attrill fra NAB i Sydney til Reuters.



Yen er styrket markant i løbet af den sidste uge grundet usikkerheden omkring handelsforhandlingen mellem USA og Kina, brexit bekymringer og det italienske budgetunderskud, der bryder EU's finanspolitiske rammer.



For pund sterlings vedkommende er det politiske spil om brexit-aftalen altafgørende for bytteforholdet. Og indtil markedet får større klarhed om aftalen, vil der være stor usikkerhed om valutaen.



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,2855 dollar mod 1,2865 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1450 dollar mod 1,1455 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 112,60 yen mod 112,55 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS