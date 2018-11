Aktier: Bilboss bag tremmer ridser dybt i asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,3 Topix -0,9 Hongkongs Hang Seng -1,9 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -1,6 Taiwan Taiex -1,9 Sydkoreas Kospi -0,9 Indiens BSE Sensex -1,0 Singapores STI -1,2 Sydney ASX 200 -0,4

De asiatiske aktiemarkeder tager et markant dyk tirsdag, hvor investorerne følger i de amerikanske investorers fodspor gennem hængedyndet på Wall Street, der var præget af kraftige fald i Apple, Microsoft og Amazon og andre af teknologi-giganterne.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 0,9 pct.For at føje spot til skade har fyringen og anholdelsen af Nissans franske topchef for misbrug af selskabets aktiver til personlig vinding og om størrelsen af hans løn sendt auto-samarbejdspartnerne Nissan og Mitsubishi kraftigt ned, mens den franske partner, Renault, faldt næsten 6 pct. mandag."Det er chokerende. Ved at underrapportere sin gage berøver han i bund og grund Nissans aktionærer muligheder for at bedømme, om hans aflønning er passende. Der vil henlede investorernes opmærksomhed på, om japansk virksomhedsledelse fungerer," siger Wealth Management-chef Toru Ibayashi fra UBS Securities Japan.Nissan falder 5,5 pct., og Mitsubishi dykker knap 7 pct., hvilket er med til at trække Nikkei-indekset ned med 1,0 pct., mens det brede Topix-indeks dropper 0,8 pct.Investorerne i Kina maler også med den røde pensel. Den negative stemning sender Shanghai Composite ned med 0,6 pct., mens CSI 300-indekset ligger med et minus på 1,6 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks falder samtidig 1,9 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,3-0,4 pct.Indeksværdi klokken 05.55./ritzau/FINANS