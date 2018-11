USA: Skarp handelsretorik skaber nervøsitet på Wall Street

Relateret indhold Aktieordbog

Skarpe udtalelser mellem USA og Kina, der ligger i handelskonflikt med hinanden, ser mandag ud til at ville medvirke til en sur start på aktiehandlen.



Godt en time før børsåbning indikerer handlen med futures fald på mellem 0,3 og 0,4 pct. for de ledende aktieindeks. Det sker, efter at de tre indeks - S&P 500, Dow Jones og Nasdaq - gik blandet på weekend med alt fra et plus på 0,5 pct. til et minus på 0,2 pct.



I løbet af weekenden har der været holdt topmøde i Apec, der er en økonomisk og politisk samarbejdsorganisation for 21 lande ved Stillehavet og i Asien. Her advarede Xi Jinping, Kinas præsident, mod en øget eskalering af den allerede igangværende handelskonflikt.



- Historien har vist, at konfrontationer - uanset om det er i form af en kold krig, en varm krig eller en handelskrig - ikke skaber nogen vindere, sagde han.



USA's vicepræsident, Mike Pence, svarede igen på Xi Jinpings tale ved at rette konfrontatoriske bemærkninger mod Kina ved åbningen af topmødet.



Pence kritiserede i sin tale blandt andet Kinas "uigennemskuelige" diplomati og truede med, at yderligere told kan blive indført på kinesiske varer.



- Vi har indført told på kinesiske varer til en værdi af 250 mia. dollar, og det tal kan blive mere end fordoblet. Vi håber på det bedste, men USA vil ikke ændre kurs, før Kina ændrer sin, lød det fra Mike Pence.



Vendes blikket mod de amerikanske selskaber, er der særligt fokus på forsyningsselskabet PG&E, hvis udstyr kan have været skyld i voldsomme brande i Californien.



Ifølge Bloomberg News har forsyningsselskabet oplyst, at endnu en forbindelse fejlede om morgenen 8. november, hvor den voldsomme brand i Californien brød ud. Rapporten er foreløbig og forsyningsselskabet samarbejder med myndighederne, siger en talsmand fra PG&E ifølge Reuters.



Selskabet har tidligere oplyst, at det om morgenen forud for brandens start oplevede et driftsstop på en transmissionslinje tæt på byen Pulga, hvor branden kan være begyndt. Det har fået PG&E til frygte, at det skal betale erstatninger, som overskrider selskabets forsikringer, hvis det findes skyldig i at have et ansvar for branden.



I det amerikanske formarked bakker PG&E-aktien mandag med 3,8 pct.



Også den amerikanske medicinalkoncern Pfizer ser ud til at ville falde, da aktien her falder 0,1 pct. i formarkedet. Fredag kom det frem, at selskabet er på vej med nye prisforhøjelser og derved gør en ende på den prisfrysning, der blev indført tidligere i år, og som samtidig vil være at trodse den amerikanske præsidents, Donald Trumps, ønsker.



