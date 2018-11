Aktier: Små plusser men kursfald til Renault efter chef-arrest

Efter en god start på dagen og ugen er luften gået lidt af ballonen på det europæiske aktiemarked mandag eftermiddag, omend der stadig er små plusser for de største indeks på kontinentet.Mens de ledende indeks på børserne i Frankfurt og Paris stiger 0,1 pct., hæver FTSE 100-indekset i London sig 0,3 pct. Samtidig er der et plus på 0,2 pct. til det brede Stoxx 600-indeks.Tidligere på dagen var Stoxx 600-indekset ellers oppe at stige 0,7 pct., efter at det i sidste uge noterede et samlet fald på 2,2 pct. En del af mandagens tilbagegang skyldes den franske bilproducent Renault, der falder stort, i forlængelse af at selskabets topchef, Carlos Ghosn, er blevet anholdt. Han er under mistanke for at have underdrevet sit honorar med adskillige hundrede millioner yen og måske har brudt børslovgivningen i forbindelse med sin formandspost hos Nissan.Kursfaldet på 11,3 pct. gør Renault til den absolut mest faldende aktie i Stoxx 600-indekset mandag eftermiddag.- Markederne bliver ved med at springe meget rundt og have en negativ undertone, så bare en enkelt historie kan være nok til at skifte momentum for en dag, siger John Roe, aktivchef ved Legal & General Investment Management, ifølge Bloomberg News.I den positive ende af Stoxx 600-indekset ligger blandt andet den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk, der stiger 2,9 pct. efter at have fået løftet både anbefaling og kursmål af JPMorgan. Nu anbefaler den amerikanske storbank "overvægt" mod tidligere "neutral", mens kursmålet er løftet til 340 kr. fra 290 kr./ritzau/FINANS