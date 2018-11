En pæn stigning til Novo Nordisk er mandag med til at hive op i det danske eliteindeks, C25, der lidt før middagstid løfter sig 0,2 pct. til indeks 1035,10.



Også i resten af Europa er der en lettere positiv stemning blandt investorerne. I eksempelvis Tyskland stiger det ledende DAX-indeks 0,1 pct., mens det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks går op med 0,2 pct.



De små indeksstigninger følger, uden at der hen over weekenden er kommet skelsættende nyt i nogle af de geopolitiske sager, som optager investorerne, herunder brexitforhandlingerne.



- Der er ikke noget afgørende nyt markedsmæssigt. Det synes jeg ikke, man kan sige. Vi fortsætter lidt i samme spor, siger Tue Østergaard, der er aktiechef i ABG Sundal Collier, om den generelle markedsudvikling.



Herhjemme er det danske marked positivt påvirket af en stigning på 2,6 pct. til 296,30 kr. for den indekstunge Novo-aktie. Bag stigningen ligger en løftet anbefaling fra den amerikanske storbank JPMorgan, der nu anbefaler "overvægt" mod tidligere "neutral", samtidig med at kursmålet er løftet til 340 kr. fra 290 kr.



Også GN Group ligger med i toppen af det danske aktiemarked med et plus på 2,5 pct. til 270,10 kr. Bortset fra fredag var høreapparataktien i modvind hele sidste uge, hvor GN Group torsdag afleverede regnskab for tredje kvartal. Oven på regnskabet valgte flere analytikere at sænke deres kursmål for aktien, mens Handelsbanken løftede sin anbefaling og holdt fast i kursmålet.



Danske Bank får fokus, da whistlebloweren i bankens hvidvasksag, Howard Wilkinson, mandag er blevet interviewet i Folketinget og foreløbigt ikke har sagt noget, der ikke var kendt i forvejen. På aktiemarkedet reagerer investorerne dog ved at sende Danske Bank-aktien ned med 1,1 pct. til 135,35 kr.



Uden for det danske eliteindeks er der fortsat stormvejr omkring NKT-aktien, efter at den fredag faldt hele 22,7 pct. oven på et kvartalsregnskab, hvor forventningerne til indeværende år blev nedjusteret, og der samtidig blev varslet om et endnu dårligere 2019.



Efterfølgende har Danske Bank sænket sin anbefaling af NKT-aktien til "hold" fra "køb", mens kursmålet er reduceret til 90 kr. fra 190 kr. Herudover har ABG Sundal Collier sænket sit kursmål til 85 kr. mod før 130 kr., uden at der er ændret ved "hold"-anbefalingen. Mandag falder NKT-aktien 4,5 pct. til 82,70 kr.



Bedre stemning er der omkring Zealand Pharma-aktien, der stiger 4,6 pct. til 84 kr. Det sker, selv om at det britiske finanshus Bryan Garnier har trimmet sit kursmål for aktien i Zealand Pharma til 145 kr. fra 162 kr. Anbefalingen lyder dog stadig "køb", ligesom den gør hos Handelsbanken, der har sænket sit kursmål til 115 kr. fra 130 kr.



Endelig er der kommet regnskab fra byggevaregrossisten A&O Johansen, som efter et tredje kvartal med en flad omsætning og en voksende bundlinje har fastholdt forventningerne til indeværende år om et resultat før skat på mellem 144 og 155 mio. kr. Aktien stiger med 4,2 pct. til 324 kr.



