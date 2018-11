Råvarer: Oliepriser stiger efter ventet sænkning af olieproduktion

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger med cirka en pct. mandag morgen. Oliehandlere venter, at Saudi-Arabien vil få Opec-landene til at skære i olieforsyningen mod slutningen af året.



Den europæiske referenceolie, Brent, stiger med 0,8 pct. mandag, samtidig med at den amerikanske WTI-olie stiger med 1,3 pct.



"Markedets optimistiske radar venter stadig på, at Opec-landene sammen med organisationens ti øvrige oliepartnere leverer en betydelig nedskæring," siger Stephen Innes, der er chefinvestor hos OANDA, til Reuters.



Saudi-Arabien, der kan ses som Opecs de-facto leder, presser på, for at Opec og organisationens allierede sænker olieproduktionen med 1 mio. tønder om dagen til en produktion på 1,4 mio., for at tilpasse nedgangen i efterspørgslen og undgå en overforsyning.



Trods stigningen mandag er oliepriserne stadig en fjerdedel lavere sammenlignet med niveauet i starten af oktober.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 67,30 dollar mod 67,90 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 57,17 dollar mod 57,66 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1219,77 dollar mod 1220,89 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6209 dollar mod 6210 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS