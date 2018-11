Aktier: Stigninger i Asien trods falmende håb om løsning på handelsstrid

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,5 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI -0,6 Sydney ASX 200 -0,8

De asiatiske aktiemarkeder starter ugen med positiv undertone trods vigende håb om en våbenhvile i handelskrigen mellem Kina og USA.Spekulationer om en løsning, når USA's præsident, Donald Trump, mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, ved G20-topmødet i Argentina senere i måneden, dominerede ellers markedet fredag, men spændingerne blev tydeligt udstillet på et asiatisk handelsmøde i weekenden, hvor lederne for første gang nogensinde ikke kunne enes om et fællesudtalelse.USA's vicepræsident Mike Pence sagde, at der ikke vil være nogen ende på amerikansk told på kinesiske varer for 250 mia. dollar, før at Kina ændrer sine metoder.MSCI's bredeste indeks for asien-stillehavsaktier uden for Japan stiger 0,1 pct.I Japan stiger Nikkei-indekset 0,5 pct., mens det brede Topix-indeks øger 0,3 pct.I Kina hæfter investorerne sig ved politisk støtte til økonomien med vækstfremmende tiltag.Shanghai Composite stiger 0,2 pct., mens CSI 300-indekset ligger med et plus på 0,5 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 0,4 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,3-0,4 pct.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS