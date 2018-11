USA: Futures peger ned - teknologiaktie i frit fald

Relateret indhold Aktieordbog

Den amerikanske chipproducent Nvidia ser ud til at gå en sønderlemmende dag i møde, når de amerikanske handlere ringer fredagen i gang. Aktien falder 17,3 pct. i formarkedet efter at havde leveret et regnskab, der ikke levede op til forventningerne på hverken top- eller bundlinjen efter markedslukning torsdag.



Selskabet fik i tredje kvartal et ordinært overskud per aktie på 1,84 dollar, mens omsætningen landede på 3,18 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,92 dollar og en omsætning på 3,24 mia. dollar.



Måske mere vigtigt skuffer Nvidias forventninger til fjerde kvartal. Selskabet venter en omsætning på 2,7 mia. dollar, plus eller minus 2 pct., i fjerde kvartal, hvilket slet ikke er i nærheden af forventningerne i markedet, som ifølge Bloomberg News på forkant lød på 3,4 mia. dollar.



Nvidia trækker blandt andet Advanced Micro Devices (AMD) og Intel med ned, og de to selskaber ligger henholdsvis 5,8 pct. og 1,1 pct. lavere i formarkedet.



FUTURES FALDER



Fredag ligger futures på de ledende indeks på fald på mellem 0,6 og 1,2 pct., hvor det er det teknologitunge indeks Nasdaq, der ligger an til det største fald.



Torsdag steg det brede S&P 500-indeks med 1,1 pct., mens Dow Jones-indekset vandt 0,8 pct., og Nasdaq steg med 1,7 pct.



Tidligere fredag lå de futures på de ledende indeks ellers i plus fortsat båret frem på torsdagens formodninger om en opblødning af handelskrigen mellem Kina og USA. Ifølge Bloomberg News var der fundet mulige tiltag, som kunne mildne den amerikanske præsident Donald Trumps vrede over handelsunderskuddet.



Netværksproducenten Cisco har i formarkedet vekslet gårsdagens plus på 5,5 pct. til et minus på 0,6 pct. Selskabet leverede onsdag aften bedre end ventet i tredje kvartal, mens prognosen for fjerde kvartal var lige i øjet. Det dæmpede frygten for, at netværksproducenten var ramt på kundeefterspørgslen.



Resultatet på Walmarts opjustering inden børsåbning torsdag var et kursfald på 2,0 pct. - aktien falder fortsat videre i fredagens formarked med 0,7 pct.



HÅND UNDER PG&E



Uden for regnskabsstrømmen kan der fortsat komme fokus på elforsyningsselskabet PG&E, som er ramt af de farlige og ødelæggende skovbrande i Californien, der ligesom sidste års brande kan være startet af selskabets elektriske udstyr.



Aktien mistede torsdag 30,7 pct. efter et minus på 21,8 pct. onsdag, et fald på 17,4 mandag og et minus på 16,5 pct. fredag i sidste uge.



Fredag er der dog kommet nyt fra myndighederne i Californien, der nu siger, at de ikke vil lade selskabet gå konkurs på trods af eventuelle erstatningskrav.



Aktien stiger i formarkedet med 48,7 pct.



/ritzau/FINANS