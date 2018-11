De europæiske aktiemarkeder ligger fredag middag med små plusser, efter en opblødning i handelskrigen mellem Kina og USA ses nærme sig. Det ventes dog ikke, at parterne kan nå mere end at aftale en ramme for yderligere samtaler, når de to landes præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump, mødes i forbindelse med G20-mødet i Buenos Aires senere på måneden.



Det brede europæiske Stoxx 600-indeks ligger i et lille plus på 0,1 pct. fredag middag.



Teknologisektoren er under pres og faldet samlet med 0,7 pct. Og sektoren følger dermed i sporene på den amerikanske udvikling i eftermarkedet, hvor chipproducent Nvidia skuffede sine investorer med et regnskab for tredje kvartal, der ikke levede op til forventningerne på hverken top- eller bundlinjen. Tyske Siltronic ligger til det største fald i Stoxx 600 med et minus på 5,7 pct.



Schweiziske Barry Callebaut, der producerer chokolade for Nestle, falder med 5,2 pct., efter at storaktionærer har solgt 2,7 pct. af aktierne til institutionelle investorer. Samlet er der solgt 150.000 aktier.



Modsat ligger svenske Nibe Industrier, der producerer varmepumper og varmtvandsanlæg, som den mest stigende aktie i det brede europæiske indeks med et plus på 5,5 pct.



Det er Nibes regnskab for tredje kvartal, der er årsagen til løftet, da driftsresultatet på 795 mio. svenske kr. slog analytikernes estimat på 786,5 mio. svenske kr. ifølge Bloomberg News. Omsætningen steg til 5,79 mia. svenske kr. mod ventede 5,45 mia. svenske kr., mens indtjeningen per aktie i kvartalet landede på 2,74 svenske kr. mod ventede 1,11 svenske kr.



Aktien stiger med 5,7 pct. fredag middag.



