Aktieåbning: NKT straffes hårdt efter regnskab - Genmab stryger til vejrs

NKT straffes benhårdt på børsen fredag formiddag, efter at kabelproducenten har gjort sig negativt bemærket med en nedjustering, en direktørafgang og en svag prognose for næste år fra morgenstunden.I C25-indekset er stemningen omvendt positiv, og her gør både GN, Genmab og Mærsk comeback efter kursfaldene torsdag eftermiddag. Det samlede eliteindeks stiger fra start 0,8 pct. til 1037,31, og det er kun Ørsted og Jyske Bank, som trækker ned med fald på henholdsvis 0,2 pct. og 0,3 pct.STRIBE AF NEGATIVT NYT FRA NKTKabelproducenten NKT er omdrejningspunktet i en sand kursmassakre fredag morgen, hvor aktien fra start dykker 21,2 pct. til 88,85 kr.Før børsåbningen har selskabet gjort status for tredje kvartal, og regnskabet blev ledsaget af en nedjustering til indtjeningen i år, en prognose om et stort dyk i indtjeningen næste år og en meddelelse om, at selskabet administrerende direktør, Michael Hedegaard Lyng, fratræder med øjeblikkelig virkning.I tredje kvartal faldt omsætningen i NKT's kabelaktiviteter opgjort i standardmetalpriser også til 286,9 mio. euro fra 303,2 mio. euro i samme periode sidste år. Det operationelle driftsresultat, EBITDA, viste også en tilbagegang til 26,1 mio. euro, efter at den post i tredje kvartal sidste år havde givet 43,8 mio. euro.I NKT-koncernens andet forretningsben, NKT Photonics, steg omsætningen dog til 15,2 mio. euro fra 11,2 mio. euro året før, og det operationelle EBITDA voksede til plus 1,5 mio. euro fra minus 0,8 mio. euro.Når morgenens fald regnes med, er aktien styrtdykket med næsten 70 pct. siden årets start.GN FALDT EFTER REGNSKABGN Store Nord kommer sig en smule ovenpå torsdagens dyk på 3,6 pct. Aktien steg ellers torsdag markant fra morgenstunden efter et ganske pænt regnskab for tredje kvartal, blot for at falde helt sammen ud på eftermiddagen da der opstod usikkerhed, efter at fire britiske ministre meldte sig ud af regeringen i protest mod brexit-aftalen. Fredag vågnede GN's aktionærer til nedjusterede kursmål fra blandt andet JPMorgan og ABG Sundal Collier. Den amerikanske storbank har sænket kursmålet til 311 kr. fra 365 kr., mens ABG har sænket til 320 kr. fra 360 kr.Anbefalingerne lyder dog fortsat på henholdsvis "overvægt" og "køb".Fredag stiger aktien 2 pct. til 261,90 kr.MÆRSK OG GENMAB OGSÅ I TOPA.P. Møller-Mærsk har også fået skåret kursmålet af Kepler Cheuvreux til 11.000 kr. fra 12.000 kr., efter et transport- og logistikkoncernen offentliggjorde sit regnskab for tredje kvartal onsdag i denne uge. Anbefalingen er stadig "køb", viser data fra Bloomberg News.Kursmålet indikerer fortsat en stor kursgevinst, og fredag stiger B-aktien 1,9 pct. til 8770 kr.Genmab er også at finde helt i toppen, hvor aktien stiger 3,7 pct. til 937,60 kr. efter torsdagens fald på 2,1 pct.Senere fredag kommer Rovsing også med regnskab for SIT første kvartal. Selskabets seneste forventninger til 2018/19 er et driftsresultat (EBITDA) på mellem minus 1 og plus 1 mio. kr.Aktien er endnu ikke handlet fredag morgen./ritzau/FINANS