Aktier: Stigninger uden for Japan efter handelshåb

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite +0,6 China CSI 300 +0,7 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI +1,0 Sydney ASX 200 -0,1

Opdateret 6.57De asiatiske aktiemarkeder uden for Japan stiger fredag efter håb om en optøning i forholdet mellem Kina og USA. Men stigningerne begrænses af torsdag aftens fald i de amerikanske teknologiorienterede aktier, der trækker ned i de mange asiatiske high-tech-papirer.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan stiger 0,1 pct.I Japan fortsætter torsdagens negative indstilling efter fald i de amerikanske teknologiaktier i eftermarkedet. Blandt andet chipproducenten Nvidia skuffede efter markedets lukning med et regnskab, der ikke kunne leve op til forventningerne til hverken top- eller bundlinje.Aktien droppede efterfølgende næsten 17 pct. Det giver bagslag for Softbank Group, der har investeringer i Nvidia. Softbank falder godt 3 pct.Nikkei-indekset falder 0,3 pct., og det brede Topix-indeks viger 0,4 pct.Investorerne i Kina er anderledes optimistiske. Beijing fortsætter med at udrulle foranstaltninger til støtte for markederne og de private virksomheder, men usikkerheden om fremskridtene i handelskrigen mellem Kina og USA lægger dog fortsat en mindre dæmper på investeringslysten.Shanghai Composite stiger 0,6 pct., mens CSI 300-indekset ligger med et plus på 0,7 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,3 pct., mens Kospi-indekset i Seoul stiger 0,1 pct., og Singapores Strait Times-indeks øger 1,0 pct.Sydneys ASX-indeks sluttede dagen af med et tab på 0,1 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,2-0,7 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Pund-svækkelse fastholdes mens euro styrkes en anelse Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS