Valuta: Pund-svækkelse fastholdes mens euro styrkes en anelse

Der er forholdsvis stille på valutamarkedet fredag morgen, hvor britiske pund er stabiliseret oven på torsdagens store drop.De seneste dages udvikling i Storbritannien, hvor premierminister Theresa May først fik gennemtrumfet sin brexit-plan på regeringsniveau for siden at mærke konsekvenserne i form af en stribe tilbagetrædelser fra euroskeptiske ministre, herunder brexit-minister Dominic Raab, har sat investorerne ud på kanten af stolen.Det regerende konservative parti er splittet som aldrig før, og en magtkamp udspilles mellem fløjene i den partipolitisk borgerkrig, der truer med at fjerne den afgørende politiske opbakning fra det nordirske DUP-parti og dermed koste Theresa May posten som premierminister.Stridighederne øger risikoen for, at Theresa Mays aftale vil blive afvist i parlamentet, og med den forestående deadline for at indgå en skilsmisseaftale med EU og undgå et kaotisk farvel til det 45-årige samarbejde med resten af Europa, er frygten i London City, at den gordiske knude i Westminster vil koste dyrt på alle de finansielle hylder, hvis Storbritannien forlader EU den 29. marts næste år uden nogen form for sikkerhedsnet."Politiske problemer er aldrig godt for en valuta, og i Storbritannien kan pund falde til 1,25 mod dollar på udsigten til en "no-deal" brexit, langsommere vækst samt den politiske magtkamp om premierministerposten," vurderer valutachef Kathy Lien fra BK Asset Management i New York ifølge Reuters.Pund sterling koster fredag morgen 1,2790 dollar mod 1,2780 dollar torsdag eftermiddag.Mens sterling har en svær tid, styrkes euro en anelse efter fornyede håb om samarbejde mellem EU og den italienske premierminister Giuseppe Conte om den italienske regerings 2019-budget, som er blevet afvist af Bruxelles.Euro står fredag morgen i 1,1335 dollar mod 1,1310 dollar torsdag eftermiddag.

Dollar afventende

Den amerikanske dollar er også i søgelyset efter meldinger om en lille opblødning i de amerikansk-kinesiske handelsspændinger, inden USA's præsident Donald Trump og Kinans præsident Xi Jinping mødes senere på måneden.Financial Times skriver, at USA's topforhandler på handelsområdet, Robert Lighthizer, har ladet forstå, at endnu en runde af amerikanske toldtariffer på kinesisk import er sat i stå."Det er et tydeligt tegn på kampen mellem duer og høge på handelsområdet. Vi kommer til at høre mere om det, inden det kommende G-20 møde," siger valutastrateg Sim Moh Siong fra Bank of Singapore i Singapore til Reuters.Dollar koster fredag morgen 113,40 yen mod 113,25 yen torsdag eftermiddag./ritzau/FINANS