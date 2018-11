Aktiestatus: Gevinst til GN og Genmab efter regnskaber

Genmab og GN Group glimter med i toppen af C25-indekset torsdag middag efter fremlæggelse af regnskabs- og Darzalex-data. Plusset for de to aktier er på henholdsvis 1,1 pct. til 933,80 kr. og 1,9 pct. til 271,60 kr.Øverst ligger Ambu med et plus på 2,4 pct. til 125 kr. uden selskabsspecifikke nyheder.Men fremgangen ændrer ikke ved, at den stigning, der prægede eliteindekset i den indledende handel er vendt til et marginalt minus hen over formiddagen. Ved middagstid ligger C25 0,1 pct. lavere i 1048,00, og den negative udvikling har ikke nogen speciel dansk forklaring, mener børsmægler i AGB Sundal Collier Nikolaj Holmsgaard. - Der er lidt uro omkring brexit, så der sker lidt på den front, men det behøver ikke at være det. Det er bare markederne generelt, der sætter sig lidt, siger børsmægleren og konstaterer, at de fleste europæiske indeks nu ligger i minus.Genmab kom med regnskabstal for sit tredje kvartal onsdag eftermiddag efter dansk børslukketid. Biotekselskabet kunne berette om en stigning i omsætningen til 598,6 mio. kr. fra 323,4 mio. kr. og et overskud på 179,2 mio. kr. mod et minus på 5,7 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Forventningerne blev fastholdt, herunder forventningerne til salget af kræftmidlet Darzalex. Og det var måske det vigtigste i element i regnskabet.- Den store joker var, hvis de skulle til at justere guidance. Der har været spekuleret i, om de ville indsnævre, og ville de gøre det i den lave eller i den høje ende, bemærker Nikolaj Holmsgaard.GN MED "SUPERPÆNT" REGNSKABGN leverede regnskab torsdag før børsåbning, og der er tale om et regnskab, som er "superpænt", på gruppeniveau, noterer Nikolaj Holmsgaard, som ikke er overrasket over dagens positive udvikling for aktien.- Den faldt jo meget i går, og det var nok på baggrund af et højt konsensus. Og vi har jo set for andre danske selskaber, at når forventningerne har været for høje, så er det faldet som en sten på regnskabsdagen, selv om de har leveret "in line".I dagens GN-regnskab ligger Hearing-delen "in-line" - som ventet, mens Audio-delen er bedre end konsensus, notere Nikolai Holmsgaard.GN fik i kvartalet en omsætning på 2560 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 462 mio. kr. Til sammenligning ventede analytikerne en omsætning på 2519 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 448 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af selskabet selv.BANKERNE FLOKKES I BUNDENI bunder af C25 flokkes de tre C25-banker, Danske Bank, Jyske Bank og Nordea med fald på 1,5-2,5 pct. Mest for Danske Bank.For Nordea kan en del af forklaringen være, at banken ifølge Børsen var involveret i spekulative aktiehandler for at få udbetalt udbytterefusion i Schweiz ikke bare i 2006 og 2007, men også i 2008.Men generelt har finansaktierne det svært i torsdagens aktiemarked med sektoren i bunden af det europæiske Stoxx 600-indekse med et fald på 0,9 pct. inspireret af tilbagegang for sektoren i onsdagens amerikanske aktiehandel.BEGEJSTRING FOR VELOXISUden for det danske eliteindeks er der torsdag middag begejstring for regnskabet fra biotekselskabet Voloxis, der også kom med regnskab sent onsdag. I tredje kvartal blev omsætningen næsten fordoblet - til 10,6 mio. dollar fra 5,9 mio. dollar samme periode sidste år - mens forventningerne blev fastholdt. Aktien stiger tirsdag 5,5 pct. til 1,54 kr.Torsdag har også Alm. Brand og Santa Fe åbnet bøgerne op til åbningen.Alm. Brand har opjusteret sine forventninger til årets resultat og venter nu et overskud før skat på 700-750 mio. kr. mod tidligere 600-700 mio. kr. Men opjustering fra netop Alm. Brand er efterhånden forventelig, og aktien taber 0,9 pct. til 56,90 kr.Flytteserviceselskabet Santa Fe har omvendt nedjusteret forventningerne, så der nu ventes et nettotab på omkring 2 mio. euro mod tidligere en nettoindtægt på omkring 5 mio. euro. Aktien straffes med et fald på 2,4 pct. til 16,60 pct.Torm falder 3,9 pct. til 41,50 kr. efter sit regnskab for tredje kvartal. Omsætningen faldt i kvartalet til 140,4 mio. dollar fra 155,8 mio. dollar i samme periode året før, mens driften før finansposter (EBIT) akkurat viste et minus på 15,3 mio. dollar mod et plus på 5,8 mio. dollar i samme periode året før. Underskuddet voksede til 24,9 mio. dollar fra 4,2 mio. dollar i samme periode året før./ritzau/FINANS