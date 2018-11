Aktieåbning: GN og Genmab giver gas i grønt marked

De to regnskabsaktuelle selskaber Genmab og GN Group galoperer fra forfølgerne i det danske eliteindeks, C25, fra åbningen torsdag.Genmab lægger 4,6 pct. til og koster nu 966 kr., efter at selskabet efter børslukketid onsdag kom med regnskab for årets tredje kvartal. Her fastholdte selskabet forventningerne til salget af Darzalex, selvom tredje kvartal viste en sekventiel opbremsning og lå under analytikernes forventninger.GN kom torsdag inden børsåbning med regnskab. Her var omsætningen en smule bedre end ventet - på 2560 mio. kr. mod 2519 mio. kr., og bundlinjen voksede i kvartalet til 301 mio. kr. fra 283 mio. kr. i samme periode sidste år.- Det er et solidt resultat på niveau med forventningerne, så der er ikke tale om de store overraskelser, sagde Janne Vincent Kjær fra Jyske Bank inden børsåbning til Ritzau Finans.Det danske eliteindeks er efter 20 minutters handel steget 0,5 pct. til 1053,55.NORDEA I NY UDBYTTESAGI positivt farvand ligger Mærsk-aktierne, efter at selskabet onsdag præsenterede sit regnskab for årets tredje kvartal. B-aktien stiger 0,8 pct. til 8774 kr. Med rødt fortegn ligger Nordea. Banken har tidligere erkendt, at man i 2006 og 2007 var involveret i spekulative aktiehandler for at få udbetalt udbytterefusion i Schweiz. Nu viser dokumenter ifølge Børsen, at det også var tilfældet i 2008.Aktien falder med 0,2 pct. til 60,36 kr.REGNSKABER UDEN FOR C25Uden for det danske eliteindeks har flere selskaber leveret regnskab. Veloxis kom efter børsluk onsdag med regnskab. I tredje kvartal blev omsætningen næsten fordoblet - til 10,6 mio. dollar fra 5,9 mio. dollar samme periode sidste år - mens forventningerne blev fastholdt. Aktien stiger med 2,7 pct. til 1,5 kr. torsdag.Fra morgenstunden torsdag har Alm. Brand og Santa Fe åbnet bøgerne. Alm. Brand har opjusteret sine forventninger til årets resultat. Alm. Brand venter nu et overskud før skat på 700-750 mio. kr. mod tidligere 600-700 mio. kr. Aktien stiger 0,7 pct. til 57,70 kr.Santa Fe har omvendt nedjusteret forventningerne til årets resultat, så der nu ventes et nettotab på omkring 2 mio. euro mod tidligere en nettoindtægt på omkring 5 mio. euro. En aktie i Santa Fe koster nu 16,40 pct. efter et fald på 3,5 pct.Torm falder desuden 2,3 pct. til 42,20 kr. efter sit regnskab for tredje kvartal.Senere på dagen kommer Zealand Pharma og Gabriel også med regnskab. Zealand-aktien stiger med 0,5 pct. til 82,80 kr. En aktie i Gabirel koster 580 kr. efter en stigning på 0,4 pct.Også G4S-aktien ligger uændret fra åbning torsdag. JPMorgan har skåret 31,5 pct. af sit kursmål, så det nu lyder på 18,84 kr., mens anbefalingen fortsat er "overvægt". Også Credit Suisse har sænket kursmålet - til 21,43 kr. fra 28,24 kr./ritzau/FINANS