Råvarer: Stigende lagre og afdæmpet økonomi sænker oliepriserne

Priserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder torsdag. Priserne tynges af stigende olielagre og frygten for et nedsat globalt forbrug af olie. Guld- og kobberpriserne stiger.



Oliepriserne er ifølge Reuters faldet med en fjerdedel siden tidligt i oktober da udbuddet af olie stiger alt imens efterspørgslen på olie ventes at falde i forbindelse med den globale økonomis afmatning.



"Asiatiske raffinaderier og forbrugere, vi taler med, nævner begyndende bekymring over nedsat efterspørgsel," siger Mike Corley, der er administrerende direktør i Mercatus Energy Advisors, til Reuters.



Den amerikanske bank Morgan Stanley skriver om Kina, der ifølge Reuters er den største importør af olie og næststørste forbruger af råolie i verden, i en meddelelse onsdag, at den kinesiske økonomiske tilstand er forværret betydeligt i årets tredje kvartal.



USA har i år ifølge Reuters øget olieproduktionen med 22 pct. til rekordhøje 11,6 mio. tønder olie om dagen. Olieproducenterne har lige nu flere tønder olie, end de er i stand til at sælge, fortæller Mike Corley til Reuters.



Det viser sig i form af stigende olielagre. American Petroleum Institute fortalte sent onsdag ifølge Reuters, at de amerikanske olielagre er vokset med 8,8 mio. tønder i uge 45 til 440,7 mio. tønder. Til sammenligning ventede analytikerne en forøgelse på 3,2 mio. tønder.



Organisationen for olieeksporterende lande, Opec, overvejer nu at skære i olieproduktionen af frygt for en overflod af olie som i 2014. Det kræver midlertidig, at Opec kan vinde Rusland, der ikke er medlem af Opec, over på sin side.



Kirill Dmitriev, der er administrerende direktør i Russian Direct Investment Fund, fortæller til Reuters, at Rusland og Opec lige nu betragter markedet, og hvis der skulle findes en ubalance mellem udbud og efterspørgsel, vil landene "selvfølgelig indgå et samarbejde for at nedskære udbuddet".



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 65,89 dollar mod 67,29 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 55,99 dollar mod 57,12 dollar onsdag eftermiddag.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld desuden 1211,81 dollar mod 1201,92 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6117 dollar mod 6104 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS