Valuta: Euro- og pundstyrkelse begrænses af fundamental dollar-støtte

Den amerikanske dollar er let svækket torsdag, hvor pund og euro får investorernes opmærksomhed, efter at Storbritanniens premierminister, Theresa May, onsdag fik det britiske kabinets godkendelse til et stærkt omdiskuterede udkast til en brexit-plan.



Men bekymringer om, hvorvidt forslaget kan fjerne de mange parlamentariske forhindringer, og om Theresa Mays politiske liv kan overleve, lægger låg på sterling-styrkelsen.



Theresa May fik efter fem timers intense forhandlinger støtte fra de højtstående ministre til skilsmisseaftalen med EU, hvilket løftede euro og sterling op fra de respektive intraday-lavpunkter.



Udkastet til skilsmisse-planen vil give Storbritannien mulighed for at undgå et kaotisk "hårdt" brexit med alle de konsekvenser, det vil medføre. Men endnu mangler den endelige godkendelse i Parlamentet, hvilket vil være endnu en markant udfordring med de mange euroskeptikere i både det regerende konservative parti og i oppositionen.



"Udkastets godkendelse i parlamentet vil være yderst udfordrende, og derfor ser vi sterling-styrkelsen begrænset til 1,3 (dollar, red.)," siger valutachef Ray Attrill fra National Australia Bank i Sydney til Reuters.



Og med den amerikanske dollars fundamentale styrke, der støttes af en robust amerikansk økonomi, pengepolitiske stramninger fra Federal Reserve, stigende løntryk og valutaens status som sikker havn, er euro- og pund-styrkelse yderligere tvivlsom.



"En renteforhøjelse i december er fuldt ud prissat, og den næste forhøjelse af renten vil højst sandsynligt være i marts næste år, hvilket i sagens natur vil understøtte dollar," siger Ray Attrill.



Pund koster 1,3005 dollar torsdag morgen mod 1,3010 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1330 dollar mod 1,1310 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag morgen står i 113,50 yen mod 113,90 yen onsdag.



/ritzau/FINANS