Aktiestatus: Indledende Mærsk-stigning går i sig selv i rødt marked

Investorerne tog indledningsvis godt imod A.P. Møller-Mærks regnskab for tredje kvartal, der blev fremlagt onsdag inden børsåbning. De sendte aktien op med op til 3,9 pct., men ud på formiddagen er stigningen gået i sig selv igen.



B-aktien falder ved 11-tiden med 0,5 pct. til 8688 kr., mens A-aktien lægger 0,3 pct. til og nu koster 8125 kr. Ifølge chefaktiehandler Mads Zink fra Danske Bank var regnskabet uden de store overraskelser.



- Det var et rimeligt neutralt regnskab, som aktien ikke burde gøre det helt store på. Vi havde ikke ventet, at aktien skulle præstere anderledes end resten af markedet. Der er både plusser og minusser i regnskabet, men alt andet lige er det meget tæt på det forventede, siger han.



- Det kan være, der var nogle i morges, som havde tolket det lidt for positivt, men det er et neutralt resultat, som ikke burde gøre det store. Aktien ligger nu, som den burde, uddyber aktiehandleren.



Det danske C25-indeks falder samlet med 0,4 pct. til 1043,63. Det er en smule bedre end de store børser på tværs af Europa, som ligger med fald på 0,6-1,0 pct.



Tirsdag eftermiddag kom det frem, at Storbritannien og EU er blevet enige om en skilsmisseaftale på teknisk niveau. Onsdag klokken 15 dansk tid holdes der møde i det britiske kabinet, og brexit er i fokus på aktiemarkedet, fortæller chefaktiehandleren.



- Det kan ikke afvises, at det vil have en effekt. Det er i hvert fald noget, der bliver kigget meget på. Om det bliver et "soft" eller "hard" brexit er noget, som har gjort markedet nervøst det seneste stykke tid, så det er der bestemt fokus på, siger han.



AMBU REBOUNDER SIG TIL TOPS



Tirsdagens C25-bundskraber, Ambu, er onsdag i god gænge på børsen i København. Biotekaktien lægger 4,4 pct. til aktiekursen, efter at den tirsdag fik skåret hele 14 pct. af. En aktie i Ambu koster nu 122,10 kr.



- Det skal ses i lyset af, at den faldt for meget tirsdag. Det var en overreaktion, vi så i markedet, og derfor rebounder den onsdag, vurderer Mads Zink.



I den anden ende af indekset er GN Store Nord at finde med et fald på 2,8 pct., ligesom også ISS og William Demant Holding er blandt de mest faldende aktier onsdag.



ISS-aktien falder med 1,5 pct. til 227,50 kr., mens en aktie i WDH nu koster 197,70 kr. efter et fald på 1,4 pct.



Genmab kommer med regnskab efter børslukketid. Ved 11-tiden falder aktien med 0,5 pct. til 930 kr., hvilket stort set er på linje med markedet.



FLERE REGNSKABER UDEN FOR C25



Uden for det danske eliteindeks får Ringkjøbing Landbobank skåret 0,5 pct. af aktiekursen, så det nu lyder på 334 kr. Banken kom inden børsåbning med regnskab, hvor forventningerne blev fastholdt, men bundlinjen svandt ind.



I årets første ni måneder viste den et overskud på 623,5 mio. kr., mens overskuddet året forinden var 653,6 mio. kr.



Senere onsdag kommer der regnskab fra Veloxis, hvis aktie lægger 1,6 pct. til og koster 1,51 kr., og H+H. En aktie i porebetonproducenten koster 109,20 kr. efter et fald på 1,4 pct.



