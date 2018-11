Råvarer: Olieprisen træder vande efter tirsdagens store dyk

Relateret indhold Artikler

Prisen på råolie dykkede gevaldigt tirsdag på begge sider af Atlanten. Det var 12. dag i træk med fald og samtidig de største prisdyk set siden 2016.



Den amerikanske WTI-olie faldt knap 7 pct. til omkring 55,15 dollar per tønde ved markedslukning, og onsdag morgen handles den kun lidt højere i 55,30 dollar per tønde. Den tilsvarende olie i Nordsøen, Brent, tabte lige knap så meget til 65,33 dollar per tønde, men ligger til gengæld lidt lavere i 65,17 dollar onsdag morgen.



Dermed er olieprisen barberet med mere end en fjerdedel siden den seneste top den 3. oktober, og WTI- og Brent-priserne ligger på laveste niveau henholdsvis et helt og et halvt år.



Der var ellers mandag lagt op til prisløft for olien, Saudi-Arabiens energiminister fortalte, at olielandene i Opec pønser på at skære produktionen for at stabilisere prisen på et højere niveau. Det faldt dog ikke i god jord hos USA's præsident, Donald Trump, som tog til genmæle på Twitter for at holde priserne nede.



Tirsdag slog så Opec i sin månedlige rapport fast, at den globale økonomiske vækst er aftaget, og det får efterspørgslen på råolie fra Opec til at falde hurtigere end ventet ind i 2019. Og så dykkede priserne kraftigt, da den melding skubber yderligere til markedets revurdering af det globale olieudbud i forhold til efterspørgslen, som nu har stået på i en periode.



På markedet for ædelmetal holder guldprisen niveauet, selv om dollar blev svækket en anelse efter at have ramt højeste niveau i næsten 16 måneder i starten af ugen.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1202,88 dollar mod 1203,53 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6046,5 dollar mod 6076,0 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS