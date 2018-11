Valuta: Udkast til brexitaftale og Italiens budget skaber bølger

Enighed om udkastet til en brexitaftale styrker igen pundet en smule onsdag morgen, efter at den britiske valuta bølgede frem og tilbage i løbet af aftenen og natten.



Efter mere end et års forhandlinger kom det tirsdag eftermiddag frem, at Storbritannien og EU er blevet enige om en skilsmisseaftale på teknisk niveau, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Det blev bekræftet tirsdag aften, hvor den britiske premierministers kontor i Downing Street også oplyste, at premierminister Theresa May har indkaldt sit kabinet til møde om brexit onsdag eftermiddag klokken 15.00 dansk tid.



"Den optimistiske stemning er kommet sikkert igen for pundet, men vi er nødt til at se de nærmere detaljer af udkastet til aftalen, og May har brug for støtte fra sine ministre," siger Michael McCarthy, der er chefmarkedsstrateg hos CMC Markets, til Reuters.



På onsdagens mødet skal ministrene drøfte udkastet til aftalen, og det er hensigten, at de skal godkende teksten. Først senere skal aftalen til afstemning, og det største britiske oppositionsparti, arbejderpartiet Labour, slog tirsdag fast, at det vil stemme imod enhver brexitaftale, som ikke lever op til partiets krav.



Onsdag morgen går der 0,8693 pund per euro, og dermed er der tale en mindre svækkelse sammenlignet med ved dansk lukketid tirsdag, hvor der gik 0,8679 pund per euro.



Efter klokken 17.00 tirsdag blev den britiske valuta dog igen en smule svækket, og klokken 22.00 gik der eksempelvis 0,87094 pund per euro.



Samtidig skal investorerne betale 1,2987 dollar for et pund mod 1,2993 dollar per pund ved dansk lukketid tirsdag. Klokken 22.00 gik der 1,2957 dollar per pund.



Den fælleseuropæiske valuta, euro, styrkes også en spids onsdag morgen efter gennembruddet i brexitforhandlingerne, men bekymringer om Italiens budgetforslag tynger stemningen blandt investorerne.



Den italienske regering har nemlig sent tirsdag aften - få timer før deadline - afvist at ændre sit udspil til et budget for landet.



Allerede i oktober afviste EU-Kommissionen det italienske budgetforslag. Det skyldtes, at det blandt andet inkluderer en plan om at øge den allerede høje statsgæld, og derudover indeholder det også en forudsigelse om økonomisk vækst, der ifølge EU er alt for optimistisk.



Der er dog foretaget enkelte mindre justeringer i budgettet, og blandt andet blev der tilføjet planer om at sælge nogle ejendomme, der tilhører regeringen.



Onsdag morgen koster en euro 1,1289 dollar mod 1,1281 dollar tirsdag ved 17-tiden. Der går 113,91 yen på en dollar, og det er samme niveau som ved dansk lukketid tirsdag.



/ritzau/FINANS