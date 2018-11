Aktier: Olieprisfald vejer tungt på aktierne i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,0 Topix +0,2 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -1,7

Tirsdagens store fald i olieprisen giver bekymrede investorer på de asiatiske børser og kvæler de fleste stigninger i de store indeks.Olieprisen faldt omkring 7 pct. tirsdag eftermiddag efter en rapport fra olielandene i Opec, der spår lavere efterspørgsel næste år.Det vejer tungt på energiaktierne, som ligger dybt i minus på de fleste asiatiske børser. I Kina holdes investorerne også i skak i venten på regnskabet fra internetkæmpen Tencent, som kommer efter børsluk. Volumen i Hang Seng-indekset i Hongkong er 35 pct. under gennemsnittet, skriver Bloomberg News.I positiv retning tæller dog, at der er nye tegn på velvillig kontakt mellem USA og Kina i forbindelse med handelskrigen.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger ifølge Bloomberg News stort set uændret med få timers handel igen på et par af regionens børser.I Japan er det store Nikkei 225-indeks også uændret, mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et plus på 0,2 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever henholdsvis et fald på 0,1 pct. og en fremgang på 0,4 pct., mens Hang Seng i Hongkong ligger til et minus på 0,4 pct.I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,2 pct., mens det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder 0,2 pct.Det australske ASX-200-indeks skiller sig ud med et fald på 1,7 pct., trukket ned af de store energiselskaber samt bankerne.Indeksværdi klokken 6.10./ritzau/FINANS