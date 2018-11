Aktier: Vodafone brager frem efter regnskab

Det danske aktiemarked trodser tirsdag middag en overvejende positiv tendens på de øvrige europæiske aktiebørser, hvor opløftende regnskaber fra blandt andet britiske Vodafone og BTG er med til at løfte stemningen.



På børsen i London stiger Vodafone med 8 pct., efter at selskabets regnskab for første halvår indeholdt en præcisering af forventningerne. Nu venter Vodafone for helåret en underliggende organisk vækst i driftsoverskuddet før renter, skat samt af- og nedskrivninger (EBITDA) på omkring 3 pct. Tidligere var forventningen en vækst på mellem 1 og 5 pct.



Telekoncernens aktie er den næstmest stigende i det brede Stoxx 600-indeks - kun overgået af det britiske medicinalselskab BTG, der fra morgenstunden præsenterede et bedre halvårsregnskab end ventet og opjusterede forventningerne til hele regnskabsåret. BTG ligger ved middagstid 10,2 pct. højere.



Kreditdataselskabet Experian kan endvidere notere et kursplus på 6 pct. efter meddelelsen om, at det nu venter, at omsætningsvæksten vil lande i toppen af det tidligere annoncerede interval.



Blandt aktierne i Stoxx 600 falder danske Ambu mest efter medicoselskabets regnskab for fjerde kvartal af 2017/18, som ikke helt formåede at indfri analytikernes høje forventninger. Aktien ligger ved middagstid 8,5 pct. lavere.



På børsen i Frankfurt er der samtidig pres på aktien i vindmølleproducenten Nordex, som efter årets første ni måneder måtte se sig nødsaget til at nedpræcisere forventningerne til hele året.



Nu venter selskabet, at det konsoliderede salg for 2018 vil lande i den lave ende af det tidligere udmeldte interval på mellem 2,4 og 2,6 mia. euro, samt at overskudsgraden (EBITDA-marginen) også vil ende i den lave ende af det allerede udmeldte interval på mellem 4 og 5 pct.



Nordex-aktien falder 13,9 pct.



Den tyske kemi- og medicinalvirksomhed Bayer ligger derimod 0,5 pct. højere efter et højere driftsoverskud i tredje kvartal end ventet. Det justerede driftsoverskud før renter, skat samt af- og nedskrivninger (EBITDA) landede i kvartalet på 2,20 mia. euro mod ventet 2,04 mia. euro.



/ritzau/FINANS