Aktieåbning: Svag positiv åbning med Ambu og DFDS i fald

De danske aktiemarked åbner som ventet svagt positivt tirsdag, mens handlerne tygger på regnskabsnyt fra Ambu og DFDS.Ambu straffes i markedet efter at have leveret regnskabstal. Selskabet gjorde det ikke bedre end egne forventninger, sådan som markedet ofte sætter næsen op efter.DFDS nedpræciserer og sendes ned med 7 pct. Det ledende danske aktieindeks, C25, stiger 0,3 pct. til 1060,87.Humøret på markedet er generelt blevet løftet af, at der ser ud til at være forbrødring mellem USA og Kina i handelsstriden. Men om det helt kan opveje bekymringen om opgøret mellem EU og Italien om statsbudgettet er dog usikkert.Den kinesiske vicepremierminister, Liu He, sagde ved 5-tiden dansk tid, at han forbereder sig på et USA-besøg for at forberede et møde mellem præsident Donald Trump og hans kinesiske modstykke, Xi Jinping. Det fik risikoappetitten lidt tilbage. Amerikanske aktiefutures vendte fald til stigninger, og faldene i Asien blev mindsket.Men tirsdag er også dagen, hvor den italienske regering skal indlevere et nyt budgetforslag til EU.- Hvis den italienske regering sender en kopi af det oprindelige budgetforslag, vurderer vi, at EU igen vil returnere budgettet, konstaterer skriver makroøkonom i Sydbank Mathias Rømer Sproegel i en morgenkommentar. Det kan bane vejen for, at EU udskriver bøder til Italien.Sydbank venter, at budgetforslaget ikke indeholder udsigter til kompromisser.REGNSKABSNYT FRA DFDS OG AMBUDer var fremgang i fjerde kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/18 hos medicoselskabet Ambu. Omsætningen endte på 729 mio. kr. i kvartalet, og det er en stigning i salget fra 629 mio. kr. i samme periode for et år siden. Overskuddet af primær drift, EBIT, landede før særlige poster på 165 mio. kr., og dermed var der set i forhold til fjerde kvartal året forinden tale om en positiv udvikling. Her lød driftsresultatet før særlige poster på 134 mio. kr.Ambu fastholder forventningerne til 2018/19 om en organisk vækst i niveauet 15-16 pct. opgjort i lokal valuta, en EBIT-margin før særlige poster i niveauet 22-24 pct. og frie pengestrømme i niveauet 400-475 mio. kr.Ambu falder 7,8 pct. tirsdag til 125,80 kr.DFDS leverede en nedpræcisering af resultatforventningen, der nu lyder på et EBITDA på 3,0-3,1 mia. kr. mod tidligere 3,0-3,2 mia. kr.- Vi er glade for at fastholde forventningen om et EBITDA på over 3 mia. kr. for hele året, hvilket er en stigning på mere end 10 pct. i forhold til sidste år. Vores nye fragtruter i Middelhavet udvikler sig, som vi ventede ved købet. I Nordeuropa har virksomheder og forbrugere derimod brug for en afklaring om Brexit, før væksten kan fortsætte, siger Niels Smedegaard, CEO i DFDS.Omsætningen i tredje kvartal blev knap 4,4 mia. kr. mod 3,9,mia. kr. i samme kvartal året før. EBITDA steg til 1045 mio. kr. fra 976 mio. kr., men overskuddet før skat blev 622 mio. kr. mod 714 mio. kr.DFDS-aktien falder 7,7 pct. til 265,40 kr.DANSKE BYTTER TOP UD MED TRYGDanske Bank sætter sig 0,6 pct. til 142,10 kr. efter at have valgt at skifte Topdanmark ud med Tryg som forsikringspartner. Det kom frem mandag efter børstid. Det skal give banken væsentlige synergieffekter, siger midlertidig topchef Jesper Nielsen.Topdanmark oplyste også mandag i forlængelse af opsigelsen fra Danske Bank, at selskabet i 2018 har en forventning om, at 10 pct. af selskabets nysalg inden for skadesforsikring vil komme fra distributionssamarbejdet med Danske Bank. I alt har forsikringsselskabet en portefølje på 2 mia. kr., som det har opbygget gennem samarbejdet, og som det er juridisk ejer af.Topdanmark falder 3,3 pct.til 320,80 kr. Tryg falder 0,2 pct. til 166,30 kr.MÅSKE REVANCHE TIL SIMCORPSimcorp fik kurssmæk mandag med et fald på 14,4 pct. til 441,40 kr. efter selskabets regnskab, der kom sent fredag. Tirsdag er der lidt revanche. Aktien stiger 1 pct. til 445,80 kr. Investorerne vendte tommelen ned til regnskabet fra it-selskabet. Tredje kvartal var skuffende, og selv om selskabet selv fastholder prognosen og varsler, at der ventes mere aktivitet i fjerde kvartal, har mange taget profitten hjem i Simcorp, der er steget pænt hidtil i 2018. Nordea kan være på vej til at få Cevian Capital som stor aktionær.Det synes investorerne godt om. Aktien stiger 2,8 pct. til 60,39 kr. og leverer den største C25-stigning tordsfdag morgen. Ifølge avisen Dagens Industri overvejer kapitalfonden en større investering i banken. Cevian har tidligere været storaktionær i Danske Bank./ritzau/FINANS