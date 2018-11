Råvarer: Trump lægger låg på olieprisen

Relateret indhold Artikler

Olieprisen ligger tirsdag morgen tæt på det laveste niveau i over et halvt år, efter at USA's præsident, Donald Trump, har fortsøgt at presse Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, til at droppe overvejelser om at skrue ned for produktionen.



Efter ti dage med prisfald fik prisstigningerne ellers fat i oliemarkedet mandag, da Saudi-Arabien åbnede for muligheden for, at Opec kunne skære i sin produktion og dermed mindske udbuddet på verdensmarkedet.



Meldingen sendte olieprisen i USA op med over en dollar per tønde, men det faldt ikke i god jord hos USA's præsident, Donald Trump, som tidligere i år flere gange har kritiseret Opec for at drive priserne i vejret ved ikke at producere nok olie. Og denne gang havde Trump held til at påvirke prisdannelsen sin vej ved hjælp af en melding på Twitter.



"Forhåbentlig vil Saudi-Arabien og Opec ikke skære produktionen. Oliepriserne bør være meget lavere baseret på udbud!," skrev præsidenten.



Meldingen fik straks effekt på markedet, og olieprisen gik igen i minus i USA sent mandag. Tirsdag morgen koster en tønde af den amerikanske WTI-olie 59,07 dollar mod 60,95 dollar mandag eftermiddag.



Der går 69,35 dollar på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, mod 70,85 dollar mandag.



Bank of America skriver i et notat, at olielagrene igen er begyndt at stige, som følge af en skyhøj produktion i USA kombineret med produktionsforhøjelser i Saudi-Arabien og Rusland, som blev vedtaget tidligere i år, rapporterer Reuters.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6069 dollar mod 6042 dollar fredag eftermiddag.



En troy ounce guld koster 1203,90 dollar mod 1203,50 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS