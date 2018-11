Aktier: Kina vrister sig fri af nervøsiteten fra Wall Street

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -2,6 Topix -2,2 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex -0,7 Sydkoreas Kospi -0,7 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI -0,7 Sydney ASX 200 -1,8

Flere af de asiatiske aktiemarkeder falder tirsdag og følger derved takterne fra USA mandag, hvor der var generelle kursfald - især inden for it- og teknologisegmentet.Til den positive side skiller det kinesiske aktiemarked sig ud med en stigning på 0,4 pct. til både CSI 300-indekset og Shanghai Composite-indekset. Det kan hænge sammen med, at der ifølge The South China Morning Post, som har sin viden fra unavngivne kilder, kan blive planlagt et møde mellem de to præsidenter fra USA og Kina forud for et allerede meget omtalt møde senere på måneden i forbindelse med G20-topmødet."Denne nyhed bliver opfattet som en positiv udvikling, og derfor ser vi en bred bedring på tværs af markederne," siger Rodrigo Catril, der er markedsstrateg hois National Australia Bank, ifølge Reuters."Det er en god nyhed, men der er også stadig noget forsigtighed. Vi mangler selvfølgelig nogle flere detaljer. Det skal også ses i lyset af historien om nye tiltag, som USA overvejer at bruge mod Kina," tilføjer han.Tidligere har The Wall Street Journal rapporteret på baggrund af anonyme kilder, at den amerikanske regering vil udvide sin handelskonflikt med Kina ud over blot handelstariffer og også benytte sig af eksportkontrol, anklager og andre redskaber for at undgå at få stjålet intellektuel ejendom.Mens der er stigninger i Kina, er der omvendt fald i Japan, hvor det toneangivende indeks, Nikkei 225, falder 2,6 pct. Samtidig falder Topix-indekset 2,2 pct. Til sammenligning faldt de ledende amerikanske aktieindeks mandag mellem 2,0 og 2,8 pct.Blandt de andre asiatiske aktiemarkeder falder det australske ASX 200-indeks 1,8 pct., mens Taiex-indekset i Taiwan bakker 0,7 pct., og det førende sydkoreanske Kospi-indeks går ned med 0,7 pct.

Indeksværdi klokken 06.25./ritzau/FINANS