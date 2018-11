Valuta: Dollar holder fast tæt på 16 måneders højdepunkt

Dollar ligger tirsdag morgen en anelse styrket og nærmer sig et 16 måneders højdepunkt over for en kurv af de største valutaer.



Ifølge Reuters søger investorerne sikkerhed i dollar blandt andet som følge af frygt for en global afmatning.



På de store linjer er det fortsat handelskrigen mellem USA og Kina, usikkerhed om spillereglerne for Storbritanniens kommende brud med EU og uenigheden mellem Italien og EU om næste års italienske budgetunderskud, som får investorerne til at stille spørgsmålstegn ved vækstudsigterne.



I det tunge valutakryds mellem euro og dollar ligger euro tirsdag morgen lidt svækket i 1,1242 dollar mod 1,1251 dollar mandag eftermiddag ved 17-tiden. Presses euro under niveauet 1,1215 dollar vil det være laveste niveau siden juni 2017.



Der går 113,99 yen på en dollar mod 113,77 mandag eftermiddag.



Dollarindekset, der måler dollars værdi over for seks af de største valutaer, ligger ifølge Reuters lige under den 16 måneders top på 97,67, som blev nået mandag.



Dollars fremgang over for yen skyldes blandt andet udsigterne til et voksende rentespænd over Stillehavet. Den amerikanske centralbank ventes således at hæve renten med 25 basispoint til december, mens den japanske centralbank formentlig vil fastholde sin løse pengepolitik et stykke tid endnu på grund af fortsat afdæmpet inflation, skriver Reuters.



Skulle aktiemarkederne blive udsat for flere prygl kan der dog være udsigt til, at yen styrkes som følge af sin status som sikker havn, vurderer Nick Twidale, driftsdirektør i Rakuten Securities, over for Reuters.



/ritzau/FINANS