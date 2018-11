De bekymrede miner ser mandag ud til at være tilbage hos investorerne på det europæiske aktiemarked, efter at der ellers på det seneste har været optræk til en bedring i humøret.



Tidligt på eftermiddagen falder de ledende aktieindeks på børserne i London, Frankfurt såvel som Paris. Største tab tilfalder det tyske DAX-indeks, der bakker med 0,8 pct. Samtidig peger det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks ned med 0,3 pct.



Ifølge Bloomberg News er der to væsentlige årsager til de generelle fald i mandagens aktiehandel. For det første er der mindsket håb om en snarlig brexit-aftale mellem Storbritannien og EU, og for det andet skal Italien tirsdag indsende et nyt budgetforslag til EU, efter at det første forslag blev afvist for nogle uger sider.



- Chancerne for en brexit-aftale er snarere faldende end stigende, som vi nærmer os målstregen, siger Jasper Lawler, der er analyseansvarlig hos London Capital Group, ifølge Bloomberg News.



- Rom ventes trodsigt at stå ved hovedpunkterne i det tidligere budgetforslag, tilføjer han.



Blandt de europæiske selskaber er der mandag fokus på blandt andet den britiske tobaksgigant British American Tobacco, der falder 9,5 pct., efter at der har været meldinger om, at de amerikanske sundhedsmyndigheder planlægger at indføre et forbud mod mentolcigaretter.



Ifølge analytikerne hos Barclays henter British American Tobacco omkring en fjerdedel af sin driftsindtjening (EBIT) på det amerikanske marked for mentolcigaretter, som udgør 36 pct. det samlede amerikanske marked.



Det gør selskabet til det mest eksponerede mod den del af markedet, skriver Reuters.



Skidt går det også det tyske softwareselskab SAP, som falder 3,3 pct., efter at selskabet har annonceret opkøbet af amerikanske Qualtrics International. Med en pris på knap 8 mia. dollar - eller 52,5 mia. kr. - er der tale om selskabets største opkøb nogensinde.



Flere analytikere er ifølge Bloomberg News enige om, at købet giver strategisk mening for SAP. Men ifølge Neil Campling, der er analytiker hos Mirabaud Securities, er det dog en dyr plan at købe sig til vækst på området.



Salgsprisen svarer til omtrent 20 gange det amerikanske selskabs omsætning i år, og det er ifølge Neil Campling "en ekstremt høj multipel," skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS