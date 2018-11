Aktiestatus: Store stryg til Simcorp i stadig usikkert aktiemarked

Mens softwareselskabet Simcorp får stryg oven på fredagens regnskab, så er der noget mindre udsving blandt de resterende danske eliteaktier mandag ved middagstid.Samlet giver det et C25-indeks, som stiger 0,1 pct. til 1065,42. Derved klarer det danske eliteindeks sig bedre end de ledende indeks i eksempelvis Tyskland og Frankrig, der falder mellem 0,2 og 0,7 pct., men ikke lige så godt som eliteindekset i England som stiger 0,2 pct. Ifølge Nikolaj Holmsgaard, børsmægler i ABG Sundal Collier, kan noget tyde på, at aktierne generelt set endnu ikke er helt ude af det stormvejr, som prægede markedet for få uger siden - også selv om sidste uge bød på flere gode dage med stigninger.- Det virker som om, at der stadig er nogle usikkerheder, der ligger og lurer.- Vi har handelskrigen, hvor der fortsat ikke er fundet nogen løsning, og så har vi lidt andre geopolitiske spændinger rundt om i verden. Så overordnet set synes jeg ikke, at verden er så forfærdelig meget ændret i forhold til for to uger siden, siger Nikolaj Holmsgaard.MÆRSK MED I TOPPENMed i toppen af det danske eliteindeks ligger Mærsk-aktierne, hvoraf B-aktien stiger 1,7 pct. til 8808 kr. Over flere gange har nyt fra handelskrigen mellem USA og Kina påvirket Mærsk-aktierne, men mandag er det svært at sige, hvad der ligger bag den gode appetit på transportkoncernens aktier.- Jeg har umiddelbart ikke set noget, der skulle få de aktier til at stige, forklarer Nikolaj Holmsgaard.Nemmere er det at forklare Simcorps kursfald på 7,1 pct. til 478,70 kr. Fredag efter børslukningen kom selskabet med regnskab for tredje kvartal, og i den forbindelse blev forventningerne til helåret fastholdt. Til gengæld var der bortset fra en stigende ordrebog tilbagegang på de fleste resultatposter.- Der var en klar skuffelse på indtjeningen i kvartalet. Det kommer vi ikke uden om. Men ordrebogen er fortsat super stærk, og så må vi se, hvor "back end loaded" 2018 bliver. Normalt er årene jo "back end loaded" for Simcorp, og det lader til, at det også bliver tilfældet i år.- Når vi kigger på kursfaldet, kan det godt virke markant. Men Simcorp er også en af de aktier, der har haft det utrolig godt i år, bemærker Nikolaj Holmsgaard.FLERE ANALYSEÆNDRINGERMandag har flere selskaber fået analytikernyt, herunder Danske Bank, som af Kepler Cheuvreux får løftet anbefalingen til "køb" fra "hold", mens kursmålet bliver sænket til 180 kr. fra 191 kr. Danske Bank, der siden årsskiftet er faldet 40 pct. på grund af den store hvidvaskskandale, stiger mandag middag 0,8 pct. til 145,25 kr.Også DSV har fået en ny købsanbefaling, men med Berenberg som afsender. Kursmålet er også øget til 630 kr. fra 520 kr. hos det tyske finanshus, som dermed ser et pænt kurspotentiale i DSV, der ved middagstid ligger uændret i 525,40 kr.Uden for eliteindekset bliver NKT presset af Credit Suisse, der har indledt dækning af kabelselskabet med anbefalingen "underperform" og et kursmål på 105 kr., som indikerer en tro på tilbagegang sammenlignet med mandagens kurs på 123,60 kr., der er 4,4 pct. lavere end fredag.Til den positive side har NKT mandag kunnet meddele, at selskabet skal udskifte højspændingsforbindelsen mellem Danmark og Sverige, og at ordrens værdi i standard metalpriser lyder på 20 mio. euro, svarende til næsten 150 mio. danske kr./ritzau/FINANS