C25-indekset følger med de europæiske markeder og åbner i positivt terræn mandag. Det sker trods en kurslussing til Simcorp, der straffes for sit svage kvartalsregnskab fra fredag aften.



Humøret på finansmarkederne er generelt blevet bedre end i slutningen af sidste uge. Her gav bekymringer om den globale vækst - og et fortsat fald i olieprisen - anledning til nedtur på de fleste børser.



Men C25-indekset stiger 0,4 pct. til 1068,4 og matcher dermed nogenlunde udviklingen på børserne i Frankfurt, Paris og London.



SIMCORP MED SVAGT KVARTAL



Simcorp oplevede i tredje kvartal en tilbagegang i indtjeningen, viste regnskabet efter børslukketid fredag. Selskabet fastholdt dog forventningerne til hele 2018, og ifølge finansdirektør Michael Rosenvold er de første ni måneder af regnskabsåret i orden.



- Jeg vil sige, at tredje kvartal var klart i den lave ende - og lidt halvsløjt isoleret set - men de første ni måneder er samlet set godkendte. Kvartalerne ligger meget forskelligt. Fjerde kvartal er historisk set altovervejende det kvartal, at ordrerne kommer i, siger Michael Rosenvold til Ritzau Finans.



På børsen er investorerne dog ikke tilfredse med det, de kunne se i regnskabet, og Simcorp-aktien åbner hele 9,8 pct. lavere i 465 kr. Det er største fald i mere end ét år til it-selskabet.



Danske Bank har fået sænket kursmålet, men hævet anbefalingen hos finanshuset Kepler Cheuvreux. Franskmændene siger nu "køb" til bankaktien, men sætter kursmålet ned til 180 kr. fra 191 kr., viser data fra Bloomberg News. Aktien har tabt godt 40 pct. siden nytår i forbindelse med den store hvidvaskskandale, men mandag åbner den nær toppen af C25 med et løft på 1,3 pct. til 146 kr.



Også DSV har fået en ny købsanbefaling, men med tyske Berenberg som afsender. Kursmålet er også øget til 630 kr. fra 520 kr. hos den tyske banks analytikere, som dermed ser et pænt kurspotentiale i DSV, der starter med at stige 1,4 pct. til 532,6 kr. og dermed kun overgås af Lundbeck i C25-toppen.



NKT er til gengæld presset efter en kritisk vurdering, da Credit Suisse har indledt dækning af kabelselskabet med anbefalingen "underperform" og et kursmål på 105 kr. - næsten 20 pct. under fredagens lukkekurs på 129,30 kr.



NKT-aktien starter handelsdagen med et fald på 4,4 pct. til 123,60 kr.



CHR. HANSEN FIK ET TRYK



Chr. Hansen endte i bunden af C25-indekset fredag, efter at Novo Holdings solgte 4,85 mio. aktier i ingredienskoncernen til 625 kr. stykket - svarende til en rabat på godt 9 pct. i forhold til lukkekursen torsdag. Kursfaldet på børsen var på 6,3 pct. til 643 kr.



Novo Holdings fortalte fredag til Ritzau Finans, at det fortsat vil være en langsigtet investor i Chr. Hansen, selv om det har nedbragt sin ejerandel til lige knap 22 pct.



Chr. Hansen-aktien starter den nye uge med lidt revanche i form af en kursstigning på 1,2 pct. til 651 kr.



AKTIESALG OG REGNSKABER



Et andet selskab i medicinalsektoren - Bioporto - har besluttet sig for, at der er brug for flere penge i kassen. Bioporto vil derfor udvide aktiekapitalen med 6,55 pct. ved at sælge 10,2 mio. nye aktier til kurs 3,93 kr., hvilket var slutkursen på børsen i fredags. Det vil give et bruttoprovenu på 40 mio. kr., og mere end 90 pct. af nytegningen er allerede garanteret af eksisterende og nye aktionærer, oplyser Bioporto. Aktien stiger 2,9 pct. til 4,04 kr.



Mandagen byder desuden på regnskaber fra tre selskaber. Aarhus-selskabet Schouw, der nedjusterede sine forventninger i august, er på banen med tal for tredje kvartal, og det samme gælder SP Group og Kreditbanken.



