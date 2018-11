Aktier: Overvejende positiv udvikling med rebound i Kina

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix 0,0 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite +0,7 China CSI 300 +0,7 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -0,3 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 +0,3

Der er en blandet, om end overvejende positiv udvikling på de asiatiske markeder mandag morgen dansk tid. De kinesiske aktier rebounder efter en volatil forrige uge med voksende tegn på mætning i væksten."Det er klart en afmatning på grund af svage makroøkonomiske tal, men det giver lidt komfort, at det kinesiske forbrug er aftagende og ikke direkte kollapsende," siger Junheng Li, analytiker hos JL Warren Capital i New York ifølge Bloomberg News.De globale markeder er endnu engang under pres, hvor det frygtes, at den nyligt overståede regnskabssæson kan vise sig at være et højdepunkt. Investorerne har fokus på den kinesiske økonomi i denne uge, hvor der onsdag kommer de månedlige nøgletal.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod en stigning på 0,1 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger uændret.Det australske ASX-200-indeks stiger med 0,3 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,1 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder 0,3 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en fremgang på henholdsvis 0,7 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et plus på 0,3 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Brexit-vaklen giver nyrestød til pund Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS