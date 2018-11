Valuta: Brexit-vaklen giver nyrestød til pund

Relateret indhold Artikler

Sidste weekends rygter om en snarlig løsning på vanskelighederne med en brexit-aftale er efterhånden gået i sig selv, og i stedet synes der nu at være store vanskeligheder med at få reddet en aftale inden skilsmissen fra EU næste år.



Det svækker mandag morgen det britiske pund.



Storbritanniens premierminister, Theresa May, er i så kraftig modvind med sine planer, at en stribe ministre i den britiske regering ifølge avisen The Sunday Times truer med at stoppe.



Og da Mays konservative parti samtidig ikke har flertal i parlamentet, kan det blive vanskeligt at få stemt en brexit-plan igennem.



Det bryder investorerne sig umiddelbart ikke om, og mandag morgen skal man betale 1,2904 dollar for et pund mod 1,3029 dollar per pund ved dansk lukketid fredag. Et døgn tidligere kostede et pund 1,3128 dollar.



Samtidig skal man mandag morgen betale 0,8764 pund for en euro mod 0,8714 pund per euro ved dansk lukketid fredag og 0,8703 pund per euro torsdag eftermiddag.



I det tunge valutakryds mellem euro og dollar er den amerikanske valuta styrket mandag, hvor man skal betale 1,1310 dollar for en euro mod en pris på 1,1353 dollar per euro ved dansk lukketid fredag.



Samtidig koster en dollar 114,02 yen mod 113,72 yen per dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS