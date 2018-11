Råvarer: Højere udbud presser olieprisen ind i et bear-marked

Et stigende udbud og bekymringer for en afmatning i økonomien presser fredag oliemarkedet, hvor prisen på den amerikanske råolie nu er omkring 20 pct. lavere end i starten af oktober. Det gælder både Brent- og WTI-olie, der her nåede det højeste niveau i fire år, skriver Reuters.



"Mens eksporten fra Opec (Organisationen af Olieeksporterende Lande, red.) fortsætter med at stige, fortsætter lagrene med at blive opbygget, hvilket sætter pres på oliepriserne. En afmatning i den globale økonomi er fortsat den største nedadrettede risiko for olien," siger analytikere ved Bernstein Energy til Reuters.



De sidste uges faldende oliepriser kommer oven på en optur mellem august og oktober, hvor prisen på råolie steg forud for sanktioner mod Irans olieeksport 5. november.



Sanktioner fjerner dog ikke så meget olie fra markedet som første ventet, da Washington har gjort flere undtagelser, hvilket giver iranske handlere muligheder for fortsat at sælge begrænsede mængder af råolie i mindst yderligere seks måneder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 70,69 dollar mod 71,50 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 60,54 dollar mod 61,09 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6117,5 dollar mod 6144 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS