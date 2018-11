Valuta: Signaler om flere rentehop løfter dollar

Dollar ligger fredag morgen styrket over for euro, efter at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, på torsdagens rentemøde som ventet fastholdt renten, men samtidig bekræftede, at den agter at stramme sin pengepolitik gradvist i den kommende tid.



Dermed er der forsat udsigt til voksende renteforskelle over Atlanten, der vil give investorerne et større renteafkast på dollar frem for euro.



- Den amerikanske centralbank synes klar til at hæve renterne i december. Banken er i det store hele upåvirket af korrektionen på aktiemarkederne i oktober, siger Ray Attrill, valutachef hos NAB, til Reuters.



I sin rentemeddelelse fremhæver centralbanken dog som noget nyt, at de amerikanske husholdningers forbrug er "fortsat med at vokse stærkt", men at erhvervslivets investeringer har "behersket sig" fra det tidligere høje niveau.



Federal Reserve har hævet sin toneangivende rente ved tre lejligheder tidligere i år - i marts, juni og september. Alle gangene har været med den nuværende formand for centralbanken, Jerome Powell, i spidsen. Han afløste i februar den tidligere centralbankchef Janet Yellen og er udpeget af præsident Donald Trump.



Ud over renteforhøjelsen i december har banken også indikeret yderligere forhøjelser i 2019.



Euro koster fredag morgen 1,1348 dollar mod 1,1426 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,90 yen mod 113,79 yen torsdag ved dansk lukketid.



/ritzau/FINANS