Aktier: Midtvejsvalgets udfald rykker asiatiske aktiemarkeder op

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,9 Topix +1,8 Hongkongs Hang Seng +1,0 China Shanghai Composite +0,6 China CSI 300 +0,7 Taiwan Taiex +0,4 Sydkoreas Kospi +1,7 Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI +0,9 Sydney ASX 200 +0,5

Optimismen er udbredt på de asiatiske aktiemarkeder torsdag morgen, hvor de store indeks alle ligger i plus.Dermed følger udviklingen den europæiske og den amerikanske onsdag, hvor aktiemarkederne steg efter det amerikanske midtvejsvalg, hvor resultatet gav investorerne mod på risiko igen.Valget faldt ud som ventet, hvor Demokraterne overtog magten i Repræsentanternes Hus, mens Republikanerne og præsident Donald Trump fastholdt og styrkede grebet om Senatet.Men udfaldet gør det vanskeligere for Donald Trump at få ny lovgivning igennem - som eksempelvis yderligere skattelettelser."De amerikanske aktier har vist, at de er immune over for højere renter. Den lange rente ligger på samme niveau som for en måned siden - og sidst det var tilfældet, faldt aktiemarkedet," siger Junichi Ishikawa, valutastrateg i IG Securities, til Reuters."Med en underliggende stabil amerikansk politik vil det understøtte denne udvikling på aktiemarkedet, hvilket også burde påvirke dollar på længere sigt," siger strategen.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod en stigning på 1,9 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et plus på 1,8 pct.Det australske ASX-200-indeks stiger med 0,5 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,4 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger 1,7 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en fremgang på henholdsvis 0,6 og 0,7 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et plus på 1,0 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar styrket frem mod rentemøde i Federal Reserve Indeksværdi klokken 06.10./ritzau/FINANS