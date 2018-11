Valuta: Dollar styrket frem mod rentemøde i Federal Reserve

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske midtvejsvalg endte stort set som ventet, og derfor har investorerne nu rettet opmærksomheden mod torsdagens rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve.



Dollar handles uden de store udsving torsdag morgen, mens siden onsdag aften er den amerikanske valuta taget til i styrke over for både euro og yen. Dollar kan komme til at røre mere på sig, når den efterfølgende rentemeddelelse fra mødet offentliggøres i aften dansk tid.



"Det vil sandsynligvis være til gavn for dollar, da vi stadig forventer, at Federal Reserve fastholder det høgeagtige synspunkt. Den amerikanske økonomi har brug for stigende renter, da lønpresset bygger sig op, og der er en risiko for overophedning af økonomien," siger Sim Moh Siong, der er valutastrateg hos Bank of Singapore, til nyhedsbureauet Reuters.



Centralbanken har allerede løftet renten tre gange i år, men på torsdagen rentemøde ventes den at holde renten i ro. Ifølge handlen med futures er der forud for mødet indregnet en sandsynlighed på 13,2 pct. for en renteforhøjelse på novembermødet, viser data fra Bloomberg News.



Til gengæld har Federal Reserve signaleret, at der kan være endnu en renteforhøjelse i vente på decembermødet, og her indikerer handlens med futures, at sandsynligheden for et renteløft er 78,2 pct.



Den første del af ugen holdt investorerne særligt øje med det amerikanske midtvejsvalg, og onsdag morgen bekræftede resultatet forventningerne om en splittet kongres med flertal til Demokraterne i Repræsentanternes Hus og majoritet til Republikanerne i Senatet.



I Japan vil centralbanken, Bank of Japan, omvendt føre en meget lempelig pengepolitik for at gøre op med den lave vækst og inflation, og spændet mellem renten på amerikanske og japanske statsobligationer har også gjort dollar mere attraktiv end yen, skriver Reuters.



Euro koster torsdag morgen 1,1433 dollar mod 1,1469 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,69 yen mod 113,35 yen onsdag ved dansk lukketid.



/ritzau/FINANS