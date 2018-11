Råvarer: Oliepriserne fortsætter fald efter dispensationer

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne tager endnu et lille nøk nedad onsdag efter genindførslen af amerikanske sanktioner mod Iran. Omfanget af dispensationer til oliestatens største kunder kan blive større, end markedet havde forventet.



Selv om USA mandag genindførte sanktioner mod Iran, blev flere af landets store importører, herunder Kina, Indien og Sydkorea, undtaget i 180 dage.



Ifølge energikonsulentselskabet FGE ser dispensationerne ud til at blive mere omfattende, end markedet forventede. Det betyder, at Iran fortsat kan eksportere 1,2-1,7 mio. tønder olie om dagen.



"USA's beslutning repræsenterer en afvigelse fra målet om at eliminere Irans olieeksport fuldstændig," siger Pat Thaker, der er direktør for Mellemøsten og Afrika ved the Economist Intelligence Unit, til Reuters.



På trods af det store markedsudbud advarer storbanken J.P Morgan om, at geopolitiske risici og kapacitetsmangel fortsat kan true udbuddet af olie.



Det skyldes blandt andet de politiske og økonomiske uroligheder i Venezuela, hvor råolieproduktionen er i frit fald.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 71,98 dollar mod 72,15 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 61,91 dollar mod 62,25 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1229,20 dollar mod 1229,07 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6189 dollar mod 6144 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS