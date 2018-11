Asien: Politisk opbakning løfter kinesiske aktier

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix +0.4 Hongkongs Hang Seng +1,1 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,6 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,6 Sydney ASX 200 +0,4

Stigningerne har tag i de asiatiske aktiemarkeder onsdag, hvor blandt andet de kinesiske aktier nyder godt af politiske støtteerklæringer, skriver Reuters.Kinas premierminister, Li Keqiang, meddelte tirsdag, at Kina ikke vil benytte sig af pengepolitiske greb for at stimulere økonomien, men i stedet vil gå efter målrettede tiltag for at støtte private selskaber og mindre virksomheder.Meldingen modtages positivt på de kinesiske markeder, hvor de toneangivende indeks, Shanghai Composite og CSI 300, ligger med stigninger på henholdsvis 0,5 og 0,7 pct. I Hongkong stiger Hang Seng-indekset desuden 1,1 pct.Resultaterne fra det amerikanske midtvejsvalg har umiddelbart ikke rokket væsentligt ved aktiekurserne, selv om facit kan blive, at det bliver sværere at få lovgivning igennem kongressen. I hvert fald fastholder republikanerne flertallet i Senatet, mens demokraterne har overtaget kontrollen i Repræsentanternes Hus.Resultatet harmonerer dog med markedets forventninger, og også de amerikanske aktiefutures ligger onsdag morgen med stigninger på 0,3-0,5 pct."Der er stadig områder, hvor der kan indgås kompromiser om at øge udgifterne, så selv med en splittet kongres venter jeg mere finanspolitisk stimulus i fremtiden," siger Steve Friedman, økonom hos BNP Paribas, til Reuters.I Japan er det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, på vej mod en stigning på 0,6 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et plus på 0,4 pct.Det australske ASX 200-indeks stiger med 0,4 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,6 pct., mens det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder marginalt med 0,1 pct.Indeksværdi klokken 06:15./ritzau/FINANS